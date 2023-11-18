Breaking Points: власти США наплевали на позицию американцев по поддержке Израиля

Согласно результатам опросов, война, которую Израиль ведёт в Газе, довольно быстро теряет поддержку среди американцев. 68 процентов респондентов уверены, что Израиль должен инициировать перемирие и попытаться вести переговоры. Однако, уверены ведущие Breaking Points, власти США оторваны от реальных чаяний общественности, а Джо Байден даже позволяет себе резкие заявления о том, что призывающие к перемирию — отвратительные люди.