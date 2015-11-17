Глава ЦРУ: США вынуждены сотрудничать с теми, кто делает мир хуже Взаимодействие разведслужб России и США перед лицом «Исламского государства» возможно и необходимо, считает глава ЦРУ Джон Бреннан. Единственной сверхдержаве нужна помощь - пусть даже и со стороны тех, кто делает мир хуже, заявил высокопоставленный чиновник. 17 ноября 2015 Breaking Defense

Генерал Бридлав: Стратегия России нам ясна, а вот тактику разобрать не можем События на Украине и в Сирии вписываются в единую стратегию России, которая, по словам главнокомандующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, не является секретом для американских военных. А вот понять, какие планы вынашивает Москва на тактическом и боевом уровне, им не удается, и потому Бридлав попросил у Пентагона дополнительную поддержку разведки и военно-морских войск, сообщает американский онлайн-журнал Breaking Defence. 31 октября 2015 Breaking Defense

Генерал США: Запад должен упредить «русского агрессора» у его границ До того, как российская армия совершит очередной «акт агрессии» в Восточной Европе, армия США должна сконцентрировать в этом регионе свои силы и «не допустить начала конфликта», заявил в интервью Breaking Defense командующей армией США в Европе Бен Ходжес. В случае же, если Россия первой попытается «нанести удар», американские вооруженные силы и их союзники должны быть готовы дать на это «незамедлительный ответ». 26 сентября 2015 Breaking Defense

Генерал США: Российские ВВС лишили Америку превосходства в небе Европы Командующий ВВС США в Европе генерал Фрэнк Горенц рассказал изданию Breaking Defense о растущей силе российской авиации. В сочетании с современными системами противовоздушной обороны она исключает господство Америки в воздухе, к которому американские военные так привыкли. В изменившихся условиях Горенц намерен сосредоточиться на подготовке личного состава в формате «микродислокаций» и приумножать американские базы в Европе. 15 сентября 2015 Breaking Defense