BR: Тиллерсон обвинил «Северный поток — 2» в «угрозе безопасности и стабильности Европы» Вашингтон и Варшава совместно выступили с критикой проекта «Северный поток — 2», сообщает Bayerischer Rundfunk. Газопровод представляет собой «угрозу общей безопасности и стабильности Европы в энергетической политике» и является частью «плана России по политизации поставок энергоносителей», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе официального визита в Польшу. 28 января 2018 Bayerischer Rundfunk

BR: антидопинговая полиция Германии строга к России, но лояльна к своим футболистам Национальное антидопинговое агентство Германии славится своими образцовыми проверками, но под строгим контролем находятся не все спортсмены, сообщает Bayerischer Rundfunk. В отношении немецких футболистов действуют особые условия и, как полагают эксперты, их толком даже не тестируют, отмечает автор статьи. 16 января 2018 Bayerischer Rundfunk

BR: Россия показала, что намерена прочно обосноваться на Ближнем Востоке Россия пригласила группу иностранных журналистов на военную базу в Латакии, чтобы Запад увидел, как Кремль действует в Сирии, сообщает Bayerischer Rundfunk. Эта демонстрация успехов российского оружия и благодарных сирийцев в лагере беженцев говорит о том, что Москва не собирается отказываться от поддержки Асада: слабый «диктатор» нужен ей, чтобы надолго обосноваться на Ближнем Востоке, считает немецкий журналист Кристоф Ваннер. 11 января 2016 Bayerischer Rundfunk

Столтенберг: Необходимо возобновить диалог в формате Совета Россия – НАТО Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bayerische Rundfunk подчеркнул необходимость возобновить диалог с Москвой в формате Совета Россия – НАТО. Пока же Кремль настойчиво гнет свою линию, генсек альянса не перестанет «всем сердцем» поддерживать санкционную политику Запада в отношении Российской Федерации. 13 декабря 2015 Bayerischer Rundfunk

Финская экономика не смогла пережить разлуки с российским туристом Сильнее всего война санкций ударила по финнам, считает Bayerischer Rundfunk. С оттоком туристов из России товарооборот уменьшился вдвое, а рынок недвижимости простаивает. Кризис в Финляндии уже начался, утверждает автор статьи Тим Крон. 6 ноября 2014 Bayerischer Rundfunk

BR: Западные фармацевты ставят эксперименты на россиянах Россия стала экспериментальной лабораторией для крупнейших фармацевтических компаний, сообщает Bayerischer Rundfunk. При этом клинические испытания новых лекарств проводятся с грубыми нарушениями прав пациентов, а результаты тестов российские врачи нередко подделывают. В надзорных органах ЕС только разводят руками, и в итоге на рынке оказываются сомнительные медикаменты. 19 января 2014 Bayerischer Rundfunk