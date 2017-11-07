American Thinker: иностранные деньги помогли Клинтон победить Сандерса Хиллари Клинтон получила контроль над национальным комитетом Демократической партии США, после того как оплатила его долги, пишет American Thinker. Впрочем, деньги у Хиллари были, благодаря её фонду с непрозрачной бухгалтерией, который, например, принимал и деньги, связанные с Россией, утверждает издание. 7 ноября 2017 American Thinker

American Thinker: история о «русском сговоре Трампа» рушится на глазах Миф о компрометирующих материалах, якобы собранных российской разведкой для того, чтобы шантажировать Дональда Трампа, продолжает рушиться, а вместе с ним распадаются на части и обвинения в сговоре между президентом и Москвой, пишет в своей статье для American Thinker бывший сотрудник РУМО США Джон Дитрих. По мнению автора, со временем американской публике будет представлена вся подробная информация о появлении этой «фальшивки». 29 октября 2017 American Thinker

American Thinker: неверные решения в отношении России и RT Американское Министерство юстиции потребовало от компании, которая занимается обслуживанием российского новостного канала RT в США, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как пишет American Thinker, данное решение властей неправильно, поскольку это может вызвать ответную реакцию по отношению к американским СМИ. Кроме того, отмечает издание, только благодаря таким СМИ, как RT, возможно узнать позицию России и понять точку зрения Москвы по ключевым проблемам. 22 сентября 2017 American Thinker

American Thinker: «ядерная кнопка» обязательно попадёт в руки к «психу» Нынешний «корейский кризис» США — лишь очередное проявление извечного конфликта между разумными и глупыми людьми, который и раньше проявлялся в международной политике. Такие конфликты разрешаются только грубой силой, а всегда есть опасность, что «ядерная кнопка» попадёт в руки к «психу», пишет на страницах American Thinker бывший преподаватель колледжа Армандо Симон. 28 августа 2017 American Thinker

AT: норвежский исследователь обнаружил, что антисемитизм в Европе «жив и здоров» Согласно опубликованному в Норвегии социологическому исследованию, в России совершается на порядок меньше актов насилия в отношении евреев по этническому признаку, чем в Европе, пишет American Thinker. Как отмечается в материале, возможная причина кроется в более жёстких российских законах. 27 августа 2017 American Thinker

American Thinker: «новый американский шериф» не даст русским закрепиться в Никарагуа Мягкая внешняя политика президента Обамы привела к тому, что русские после 30-летнего перерыва вновь оказались в Никарагуа, пишет Сильвио Канто — младший для American Thinker. Однако, как отмечает автор, «новый американский шериф» не будет закрывать глаза на «российские базы разведки» в Центральной Америке. 14 апреля 2017 American Thinker

American Thinker: СМИ и демократы погрузили США в «кризис фейковых новостей» Америка столкнулась с кризисом такого масштаба, с которым она не сталкивалась уже более ста лет, пишет American Thinker. Причём спровоцирован он американскими СМИ, которые без устали передают фейковые новости, обвиняя Дональда Трампа в сговоре с русскими и не предоставляя при этом никаких доказательств. 2 апреля 2017 American Thinker

American Thinker подсказал американским СМИ, как сэкономить на теме Трампа и России Обозреватель American Thinker Джек Хеллнер в шутку предложил СМИ при освещении скандала о предположительных связях Трампа с Россией использовать один и тот же заголовок до тех пор, пока республиканец будет находиться у власти. «Так будет гораздо проще и дешевле, чем каждый день придумывать новую версию того же самого заголовка», — иронично отметил автор. 26 марта 2017 American Thinker

American Thinker: Россия для Запада по-прежнему страна-загадка Из-за того, что Россия по-прежнему испытывает трудности в вопросе примирения со своим прошлым, она остаётся для Запада страной-загадкой. Как пишет American Thinker, новой администрации Трампа важно постараться познать непростую идею российского самосознания и научиться на неё реагировать. 22 марта 2017 American Thinker

American Thinker: CNN — конфуз за конфузом В последнее время неприятности сыпятся на CNN со всех сторон, пишет обозреватель American Thinker Моника Шоуалтер. В распространении лжи и фейковых новостей канал успели обвинить многие, включая Дональда Трампа и Марию Захарову, а пресс-секретарь президента США даже отказывался отвечать на вопросы его журналистов. Но самое обидное для CNN — что теперь он проигрывает в гонке за престижными журналистскими наградами не кому-нибудь, а российскому RT. 7 марта 2017 American Thinker