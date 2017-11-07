American Thinker
American Thinker: иностранные деньги помогли Клинтон победить Сандерса
Хиллари Клинтон получила контроль над национальным комитетом Демократической партии США, после того как оплатила его долги, пишет American Thinker. Впрочем, деньги у Хиллари были, благодаря её фонду с непрозрачной бухгалтерией, который, например, принимал и деньги, связанные с Россией, утверждает издание.
American Thinker: история о «русском сговоре Трампа» рушится на глазах
Миф о компрометирующих материалах, якобы собранных российской разведкой для того, чтобы шантажировать Дональда Трампа, продолжает рушиться, а вместе с ним распадаются на части и обвинения в сговоре между президентом и Москвой, пишет в своей статье для American Thinker бывший сотрудник РУМО США Джон Дитрих. По мнению автора, со временем американской публике будет представлена вся подробная информация о появлении этой «фальшивки».
American Thinker: неверные решения в отношении России и RT
Американское Министерство юстиции потребовало от компании, которая занимается обслуживанием российского новостного канала RT в США, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как пишет American Thinker, данное решение властей неправильно, поскольку это может вызвать ответную реакцию по отношению к американским СМИ. Кроме того, отмечает издание, только благодаря таким СМИ, как RT, возможно узнать позицию России и понять точку зрения Москвы по ключевым проблемам.
American Thinker: «ядерная кнопка» обязательно попадёт в руки к «психу»
Нынешний «корейский кризис» США — лишь очередное проявление извечного конфликта между разумными и глупыми людьми, который и раньше проявлялся в международной политике. Такие конфликты разрешаются только грубой силой, а всегда есть опасность, что «ядерная кнопка» попадёт в руки к «психу», пишет на страницах American Thinker бывший преподаватель колледжа Армандо Симон.
AT: норвежский исследователь обнаружил, что антисемитизм в Европе «жив и здоров»
Согласно опубликованному в Норвегии социологическому исследованию, в России совершается на порядок меньше актов насилия в отношении евреев по этническому признаку, чем в Европе, пишет American Thinker. Как отмечается в материале, возможная причина кроется в более жёстких российских законах.
American Thinker: «новый американский шериф» не даст русским закрепиться в Никарагуа
Мягкая внешняя политика президента Обамы привела к тому, что русские после 30-летнего перерыва вновь оказались в Никарагуа, пишет Сильвио Канто — младший для American Thinker. Однако, как отмечает автор, «новый американский шериф» не будет закрывать глаза на «российские базы разведки» в Центральной Америке.
American Thinker: СМИ и демократы погрузили США в «кризис фейковых новостей»
Америка столкнулась с кризисом такого масштаба, с которым она не сталкивалась уже более ста лет, пишет American Thinker. Причём спровоцирован он американскими СМИ, которые без устали передают фейковые новости, обвиняя Дональда Трампа в сговоре с русскими и не предоставляя при этом никаких доказательств.
American Thinker подсказал американским СМИ, как сэкономить на теме Трампа и России
Обозреватель American Thinker Джек Хеллнер в шутку предложил СМИ при освещении скандала о предположительных связях Трампа с Россией использовать один и тот же заголовок до тех пор, пока республиканец будет находиться у власти. «Так будет гораздо проще и дешевле, чем каждый день придумывать новую версию того же самого заголовка», — иронично отметил автор.
American Thinker: Россия для Запада по-прежнему страна-загадка
Из-за того, что Россия по-прежнему испытывает трудности в вопросе примирения со своим прошлым, она остаётся для Запада страной-загадкой. Как пишет American Thinker, новой администрации Трампа важно постараться познать непростую идею российского самосознания и научиться на неё реагировать.
American Thinker: CNN — конфуз за конфузом
В последнее время неприятности сыпятся на CNN со всех сторон, пишет обозреватель American Thinker Моника Шоуалтер. В распространении лжи и фейковых новостей канал успели обвинить многие, включая Дональда Трампа и Марию Захарову, а пресс-секретарь президента США даже отказывался отвечать на вопросы его журналистов. Но самое обидное для CNN — что теперь он проигрывает в гонке за престижными журналистскими наградами не кому-нибудь, а российскому RT.
American Thinker: фальшивку о передаче Сноудена США мог запустить сам Кремль
Недавно появившаяся в отдельных СМИ новость о том, что Москва задумывается об экстрадиции разоблачителя Эдварда Сноудена, скорее всего, является фальшивкой, за которой стоит Кремль, пишет обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер. По мнению журналистки, при помощи подобных новостей Кремль просто играет с западными СМИ, тогда как на деле высылка Сноудена не принесёт России никакой выгоды.