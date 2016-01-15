20 minutes: на карнавале в Ницце Трампу, Путину и Мэй отвели роль пугала демократии Близящийся карнавал в Ницце, посвящённый теме космоса, будет богат на политические сюжеты, сообщает 20 minutes. В центре внимания общественности — процессия кукол, созданная по мотивам романа «Планета обезьян», которая представит Дональда Трампа, Терезу Мэй, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в образе «разъярённых приматов-тиранов». 7 февраля 2018 20 minutes

20 minutes: французские ультраправые активисты бегут от цензуры на «российский Facebook» Французские ультраправые активисты, обвиняя в цензуре такие социальные сети, как Facebook и Twitter, мигрируют на другие платформы. Как сообщает 20 minutes, новым пристанищем для Алена Сораля, Мбалы Дьёдонне и других активистов, чьи аккаунты в «традиционных» социальных сетях были закрыты, стал «российский Facebook» — социальная сеть «ВКонтакте». 13 января 2018 20 minutes

20 minutes: главная русская фанатка Ле Пен едет в Париж с «секретным заданием» Мария Катасонова, чья любовь к лидеру Национального фронта не знает границ, предложила создать международное движение «Женщины за Марин», чтобы привести Ле Пен к победе на выборах. Как сообщает 20 minutes, Катасонова уверена, что только союз Путин — Ле Пен — Трамп может принести мир всему миру. 28 марта 2017 20 minutes

Французский биатлонист: реакция России и IBU на допинговый скандал — «маскарад» Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал «маскарадом» реакцию российских властей и Международного союза биатлонистов (IBU) на выявленные WADA случаи употребления запрещённых препаратов российскими биатлонистами, пишет 20 minutes. По мнению спортсмена, Россия, которая после появления соответствующих данных решила отказаться от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, наказала таким образом лишь фанатов. 4 января 2017 20 minutes

Мэр Монпелье: «Пусть Путину не рады в Париже, у нас он желанный гость» После отмены визита Владимира Путина в Париж мэр Монпелье Филипп Сорель пригласил президента посетить свой город, сообщает 20 minutes. При этом французский политик решительно осудил политику МИД Франции, который, по его мнению, неподобающе обходится с Россией, и уверил, что никогда не забудет, как в годы Второй мировой войны Россия остановила продвижение гитлеровской армии. 27 октября 2016 20 minutes

20 minutes: Олланд призвал Путина «смотреть в лицо ситуации в Сирии и на Украине» Во время двусторонней встречи на полях саммита G20 французский президент Франсуа Олланд призвал своего российского коллегу Владимира Путина «смотреть в лицо ситуации в Сирии и на Украине», сообщает 20 minutes. По словам французского лидера, Россия и Франция должны вместе найти политическое решение сирийскому конфликту, потому что их объединяет одна цель – борьба с терроризмом. 5 сентября 2016 20 minutes

20 minutes рассказала, с каким вином наслаждаться Евро-2016 Желая разрушить стереотип о пиве к футболу, 20 minutes предлагает наслаждаться игрой сборных на Евро-2016 с бокалом вина. Какого именно? Это зависит от стиля игры сборной и ее национального колорита. Подобрать подходящее вино для ближайших матчей помогает французский энолог и кавист Оливье Рейно. 12 июня 2016 20 minutes

20 minutes: Русская мафия отмывала деньги через футбольный клуб Португалии В Португалии задержаны руководители местного клуба «Лейрия», среди которых его президент, бывший тренер и футболист Александр Толстиков. Им предъявляются обвинения в коррупции, отмывании денег и создании преступной группировки. Португальская прокуратура считает, что через футбольный клуб задержанные занимались легализацией денежных средств, пишет 20 minutes. 5 мая 2016 20 minutes

Французская писательница поведала о «методах соблазнения» Кремля Французская писательница Сесиль Вессье рассказала в интервью изданию 20 minutes о российских «методах соблазнения». По ее словам, Россия уступает США в привлекательности массовой культуры, поэтому она пытается добиться желаемого, навязывая европейцам свое видение истории и событий. Используя пропаганду, Кремль стремится не только избавиться от санкций, но и влиять на судьбу самого ЕС. 21 марта 2016 20 minutes

Олимпийская чемпионка из Франции: Россиянам не место на Играх в Рио Российские атлеты должны поплатиться за применение допинга, считает титулованная французская спортсменка Мари-Жозе Перек. По ее словам, если Россию лишить участия в Олимпиаде-2016, это заставит задуматься всех, кто нечист на руку. 5 февраля 2016 20 minutes