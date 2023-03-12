20 minutes: сухогруз «Владимир Латышев» уже год не может покинуть французский порт

Моряки с российского сухогруза «Владимир Латышев» больше года вынуждены жить во французском порту Сен-Мало, потому что их судно попало под санкции, рассказывает 20 minutes. В отличие от других стран, Франция не «разморозила» торговые корабли из России, и теперь никто не знает, когда морякам и сухогрузу удастся вернуться на родину.

Российский сухогруз «Владимир Латышев» стал сопутствующей жертвой украинского конфликта: с начала спецоперации он не может покинуть французский Сен-Мало, пишет 20 minutes. Уже больше года 141-метровый корабль заблокирован в порту из-за решения Франции заморозить российское имущество. На данный момент никто не знает, когда ему удастся вернуться на родину, — это вызывает беспокойство о судьбе не только судна, но и моряков, которые оказались под домашним арестом в незнакомой им стране.

В Сан-Мало «Владимира Латышева» практически не видно: он пришвартован в погрузочном доке компании Timac Agro — филиала агропромышленного конгломерата Groupe Roullier. Здесь он скрыт от любопытных глаз, а приближаться к нему разрешается только сотрудникам компании по производству кормов для животных. На борту, в более чем 3 тыс. км от Москвы, живёт с десяток российских моряков. Как объяснил изданию один из сотрудников Timac, морякам можно покидать корабль, когда им вздумается, — их только просят надевать жёлтые жилеты, чтобы избежать столкновений с портовым автотранспортом.

Моряки из России плохо говорят по-английски и мало общаются с местным населением, но иногда осмеливаются дойти до знаменитых крепостных стен Сен-Мало. Прошлым летом они даже выбирались на пляж в десяти минутах пешком от их судна. «Вначале было особенно сложно, — вспоминает Лора Таллонно, русскоговорящая сотрудница Международной федерации транспортных рабочих, занимающейся сопровождением моряков. — Прибыв в порт, они узнали о российском наступлении. Они видели демонстрации, им было страшно».

Во Франции Толлонно стала одной из немногих, с кем поддерживали контакт оказавшиеся взаперти россияне. Она рассказывает, что обычно моряки проводят по четыре-пять месяцев на корабле, а потом сменяются. Они привыкли жить вдали от дома, но «проблема в том, что им особо нечем заняться». Проводить техническое обслуживание на судне, которое стоит, не составляет труда. К тому же им сложно «развлекаться» на зарплату примерно в €500 в месяц, большую часть которой они часто отправляют семье. На борту вспыхивали конфликты — возможно, из-за скуки и тесноты, — но в целом никакого скандала прибытие в порт российского сухогруза не вызвало.

Как сообщает французская газета, «Владимир Латышев» доставил магнезий в один из других филиалов Groupe Roullier, а затем должен перевезти медные катушки в Северную Африку. Однако их выгрузили, и теперь корабль простаивает с пустыми трюмами в доке. Компания Timac иногда вынуждена его использовать для загрузки, поэтому за год российскому судну пришлось пять-шесть раз подвинуться. «Сложность в том, что процедурой изъятия корабля занимается таможня, — признаётся Стефан Перрен-Сарзье, вице-президент региона Бретань, в чьём использовании находится порт. — Нам ничего не известно. Мы просто зрители. Мы не имеем ни малейшего понятия, сколько это будет продолжаться». Судовладелец обратился во французский суд, и решение по этому вопросу могут вынести в мае — однако в этом нет никакой уверенности.

Пока же ежемесячно судовладельцу приходится выплачивать €7 тыс. на портовые сборы и иногда докупать топливо или необходимую технику. Перрен-Сарзье заверяет, что выплаты всегда приходят вовремя. Кроме того, владелец «Владимира Латышева» обязан обеспечить зарплатой экипаж, который остался на корабле. При этом французская сторона задаётся вопросом, как долго он готов это делать? «Мы боимся, что судовладелец бросит корабль, — беспокоится вице-президент региона. — И тогда мы окажемся в действительно сложной ситуации. Например, пока судно находится в хорошем состоянии и имеет рыночную стоимость, нет никаких вопросов. Но как долго сможет так продолжаться?»

Лора Таллонно, со своей стороны, беспокоится о моряках: что будет с ними, если судовладелец бросит корабль? «Они в этом конфликте ни при чём, — утверждает сотрудница Международной федерации транспортных рабочих. — Можно также задуматься о простое судна. Для чего на самом деле нужны такие санкции? Франция – единственная, кто заблокировал торговые корабли. Нужно, чтобы она их освободила». В других странах задержанные судна уже давно «разморозили», отмечает 20 minutes.