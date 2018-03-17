Корреспондент

Март 2018

Корреспондент: Порошенко пообещал припасти девять граммов свинца для «российского вторжения»

Во время выступления в Краматорске Пётр Порошенко заявил, что Киев готов «дать отпор» России. По словам украинского президента, его страна припасёт девять граммов свинца для «каждого, кто придёт с мечом», передаёт «Корреспондент».

Корреспондент: за десять лет поляки разлюбили украинцев

Согласно результатам исследования, проведённого польским Центром исследования общественного мнения, около 40% поляков испытывают антипатию к украинцам. Как пишет «Корреспондент», авторы исследования утверждают, что отношение к украинцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Украинский адвокат: Киев сам отвернул от себя Крым

Киевские власти намеренно проводили жёсткую политику в отношении Крыма, основное население которого было не согласно с новой властью, сделал вывод украинский адвокат Максим Могильницкий. Как он пишет в своей статье для издания «Корреспондент», при этом использовались как насильственные методы, так и словесные запугивания, а также меры гуманитарного характера.

Корреспондент: украинские радикалы пообещали и дальше громить российские объекты

Лидер украинских радикалов Николай Коханивский заявил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Как передаёт «Корреспондент», Коханивский подчеркнул, что активисты будут продолжать свои акции, пока государство не запретит в стране деятельность структур «страны-агрессора».

Корреспондент: теневая экономика Украины выросла до 45% ВВП

По данным МВФ, теневая экономика на Украине достигает показателя 45%, передаёт «Корреспондент». Этот уровень в разы превышает показатели развитых стран, судя по статистике, которую приводит украинское издание.

Корреспондент: Белоруссия предложила своих миротворцев для Донбасса

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. Как пишет «Корреспондент», Макей также подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины не существует.

Корреспондент: годовщину боя под Крутами отметят с факельным шествием

В Киеве и регионах пройдёт ряд мероприятий, посвящённых годовщине боя между большевиками и сторонниками Украинской Народной Республики возле станции Круты. Как передаёт «Корреспондент», запланированы историческая реконструкция боя, чествование памяти погибших, возложение цветов и факельное шествие.

Корреспондент: в Польше накажут отрицающих «преступления бандеровцев»

«Бандеровская идеология» оказалась под запретом в Польше, сообщает «Корреспондент». Теперь лицам, отрицающим «преступления бандеровцев», грозит лишение свободы на срок до трёх лет, отмечает украинское издание.

Корреспондент: робот София завис после вопроса об украинской коррупции

Человекоподобный робот София завис после того, как его спросили, что делать с украинской коррупцией. Как передаёт «Корреспондент», у робота произошёл сбой программного обеспечения и нарушилась работа процессора.

Корреспондент: пять стран ЕС уже продают Киеву летальное оружие

Сразу пять европейских стран поставляют на Украину оружие, в том числе летальное, сообщает «Корреспондент». Об этом заявил глава «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул. По его словам, Киев закупает в основном аналоги советских боеприпасов, которые производятся в государствах бывшего соцлагеря.

Корреспондент: украинский министр призвал разорвать транспортное сообщение с Россией

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал прекратить транспортное сообщение с Россией, пояснив, что украинцам туда ездить незачем, а все их родственники из соседней страны могут сами переехать на Украину. В качестве аргумента он напомнил, что после прекращения авиасообщения между двумя странами «небо на голову не упало», сообщает украинский «Корреспондент» со ссылкой на РИА Новости.

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