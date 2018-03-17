Корреспондент: Порошенко пообещал припасти девять граммов свинца для «российского вторжения» Во время выступления в Краматорске Пётр Порошенко заявил, что Киев готов «дать отпор» России. По словам украинского президента, его страна припасёт девять граммов свинца для «каждого, кто придёт с мечом», передаёт «Корреспондент». 17 марта 2018 Корреспондент

Корреспондент: за десять лет поляки разлюбили украинцев Согласно результатам исследования, проведённого польским Центром исследования общественного мнения, около 40% поляков испытывают антипатию к украинцам. Как пишет «Корреспондент», авторы исследования утверждают, что отношение к украинцам ухудшилось существенно и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет. 13 марта 2018 Корреспондент

Украинский адвокат: Киев сам отвернул от себя Крым Киевские власти намеренно проводили жёсткую политику в отношении Крыма, основное население которого было не согласно с новой властью, сделал вывод украинский адвокат Максим Могильницкий. Как он пишет в своей статье для издания «Корреспондент», при этом использовались как насильственные методы, так и словесные запугивания, а также меры гуманитарного характера. 25 февраля 2018 Корреспондент

Корреспондент: украинские радикалы пообещали и дальше громить российские объекты Лидер украинских радикалов Николай Коханивский заявил, что погромы расположенных в Киеве российских объектов будут продолжаться. Как передаёт «Корреспондент», Коханивский подчеркнул, что активисты будут продолжать свои акции, пока государство не запретит в стране деятельность структур «страны-агрессора». 19 февраля 2018 Корреспондент

Корреспондент: теневая экономика Украины выросла до 45% ВВП По данным МВФ, теневая экономика на Украине достигает показателя 45%, передаёт «Корреспондент». Этот уровень в разы превышает показатели развитых стран, судя по статистике, которую приводит украинское издание. 10 февраля 2018 Корреспондент

Корреспондент: Белоруссия предложила своих миротворцев для Донбасса Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. Как пишет «Корреспондент», Макей также подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины не существует. 8 февраля 2018 Корреспондент

Корреспондент: годовщину боя под Крутами отметят с факельным шествием В Киеве и регионах пройдёт ряд мероприятий, посвящённых годовщине боя между большевиками и сторонниками Украинской Народной Республики возле станции Круты. Как передаёт «Корреспондент», запланированы историческая реконструкция боя, чествование памяти погибших, возложение цветов и факельное шествие. 29 января 2018 Корреспондент

Корреспондент: в Польше накажут отрицающих «преступления бандеровцев» «Бандеровская идеология» оказалась под запретом в Польше, сообщает «Корреспондент». Теперь лицам, отрицающим «преступления бандеровцев», грозит лишение свободы на срок до трёх лет, отмечает украинское издание. 27 января 2018 Корреспондент

Корреспондент: робот София завис после вопроса об украинской коррупции Человекоподобный робот София завис после того, как его спросили, что делать с украинской коррупцией. Как передаёт «Корреспондент», у робота произошёл сбой программного обеспечения и нарушилась работа процессора. 26 января 2018 Корреспондент

Корреспондент: пять стран ЕС уже продают Киеву летальное оружие Сразу пять европейских стран поставляют на Украину оружие, в том числе летальное, сообщает «Корреспондент». Об этом заявил глава «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул. По его словам, Киев закупает в основном аналоги советских боеприпасов, которые производятся в государствах бывшего соцлагеря. 26 декабря 2017 Корреспондент