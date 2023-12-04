Корреспондент: китайца осудили за съёмку работы украинской ПВО

Одесский суд признал виновным китайского блогера, снимавшего работу украинской системы ПВО. Однако, как пишет «Корреспондент», учитывая раскаяние обвиняемого и его активное содействие в раскрытии преступления, суд освободил блогера от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на один год.
Приморский районный суд Одессы признал виновным китайского блогера, снимавшего работу украинской системы ПВО. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в определении, опубликованном в украинском Едином государственном реестре судебных решений.
Отмечается, что гражданин Китая снимал работу ПВО, находясь в съёмной квартире, а запись обнародовал на собственном канале в YouТube. Суд признал, что по указанным видеозаписям можно идентифицировать на местности расположения огневых групп ВМС ВСУ, количество и вид применяемой техники.
«Обвиняемый совершил преступление против основ национальной безопасности Украины, которое в соответствии с положениями ст.12 УК Украины относится к категории тяжких преступлений», — отмечают в постановлении.
Впрочем, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и его активное содействие в раскрытии преступления, суд освободил блогера от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также суд изменил арест на меру пресечения в виде личного обязательства до вступления приговора в законную силу.
Суд принял во внимание, что обвиняемый придерживается проукраинской позиции, поддерживает ВСУ и осуществляет волонтёрскую деятельность в пользу украинских военных. В результате блогера освободили из-под стражи в зале суда.
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