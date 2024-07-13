Придётся провести выборы и уступить России — Миршаймер объяснил отказ Киева от прекращения огня

Причин, по которым Украина и её западные союзники не желают ни прекращения огня, ни переговоров, довольно много, считает политолог Джон Миршаймер. В интервью Judging Freedom он объяснил, что окончание конфликта потребует от Зеленского проведения выборов, в которых он, очевидно, проиграет, нейтралитета Украины и многих других условий, на которые Киев и Запад пойти не готовы.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Одна из причин, почему Киев не хочет прекращения огня, на мой взгляд, заключается в том, что тогда придётся отменить военное положение, а без военного положения — проводить выборы, победа Зеленского на которых не представляется возможной. Что скажете на этот счёт?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета: Да, одна из причин в этом, но нежелание прекращения огня обусловлено целой совокупностью обстоятельств. Прежде всего, сделай Зеленский шаг в этом направлении, его, весьма вероятно, попросту убьют. Ряд представителей украинских ультраправых ясно дали понять, что прекращение огня неприемлемо. Более того, оно бы очень не понравилось американцам и Западу в целом.

Кроме того, по условиям прекращения огня Украине и Западу пришлось бы фактически согласиться на вывод всех украинских войск из четырёх регионов, провозглашённых российскими, но полностью Россией пока не контролируемых. Итак, Украина должна будет вывести оттуда все свои силы и признать вхождение этих четырёх регионов в состав России, а также — на чём настаивает Москва — провозгласить нейтралитет и заявить, что никогда не вступит в НАТО. Таковы предварительные условия для начала переговоров. Те условия, выполнение которых необходимо для переговоров и прекращения огня. Трудно себе представить, чтобы на это согласились украинцы, в частности Зеленский.

То есть причин множество. Вы верно отметили один из факторов, но немало и других. Вот почему Киев — если только в ближайшие пару недель не потерпит катастрофического разгрома на поле боя на востоке Украины — не будет двигаться в сторону прекращения огня.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.