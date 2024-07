Гринвальд: американцев снова пытаются убедить, что Трампу помогает Путин

Если вам не нравится Байден или нравится Трамп, причина может быть только одна: Кремль снова вмешивается в священную американскую демократию. Именно в этом сейчас пытаются убедить свою аудиторию ведущие американские СМИ. По словам независимого журналиста Гленна Гринвальда, подобные публикации являются преднамеренным вбросом ЦРУ.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Вот что они, помимо прочего, пытаются провернуть сейчас у вас на глазах. Они пытаются возродить концепцию, призванную убедить американцев, что, если они думают плохо о Джо Байдене или хорошо о Дональде Трампе, это вовсе не потому что они думают своей головой или оценивают двух кандидатов на основании того, как им запомнилось его (Байдена или Трампа. — ИноТВ) пребывание на посту президента. Нет, всему виной Россия, Россия, Кремль! Владимир Путин снова вмешивается в нашу священную демократию, манипулирует, промывает мозги, чтобы общественность верила в то, в чём он хочет её убедить. А именно — в том, что Джо Байден слабый кандидат, а Дональд Трамп лучше.



Вот что сегодня пишет The Wall Street Journal. Вот их главная статья. Хочу, чтобы вы обратили внимание не только на содержание их утверждений, но и на то, какими словами они это передают. Заголовок гласит: «Россия стремится усилить Трампа на выборах 2024 года…» А дальше — известная формулировка, повсеместно распространённая в американских СМИ: «… заявляют представители разведки США».



Итак, The Wall Street Journal не претендует на то, чтобы проверять, действительно ли Россия стремится усилить Трампа на выборах 2024 года. Они лишь бездумно повторяют то, что «заявляют представители разведки США».



Я много раз говорил: если посмотреть на структуру большинства репортажей в СМИ, вы удивитесь, как часто крупные СМИ не говорят вам, что на самом деле происходит, а лишь повторяют то, что им сказали представители государственной власти.



Казалось бы, этот урок они должны были усвоить в связи с войной в Ираке, когда The New York Times писала только такие статьи: «Саддам Хусейн покупает алюминиевые трубки, используемые только для ядерных нужд, сообщают официальные лица». И каждая статья подавалась таким образом. А когда оказалось, что они во всём были неправы и спровоцировали войну, в результате которой погибло больше миллиона человек, Ирак был уничтожен, загублены были тысячи американских военных и триллионы долларов, они (СМИ. — ИноТВ) покаялись, сказали: «Нас подвело то, что мы были слишком доверчивыми и слишком охотно печатали то, что говорили анонимные представители разведки, не проверяя истинность их заявлений».



Но прошло едва ли двадцать лет, и The New York Times делает то же самое. Как и практически все остальные СМИ. Эта фраза: «… заявляют представители разведки США», — означает, что это не настоящая журналистика, а всего лишь пресс-релиз от анонимных сотрудников ЦРУ.



Дата выхода в эфир 10 июля 2024 года.