Гринвальд: американцев снова пытаются убедить, что Трампу помогает Путин
Вот что сегодня пишет The Wall Street Journal. Вот их главная статья. Хочу, чтобы вы обратили внимание не только на содержание их утверждений, но и на то, какими словами они это передают. Заголовок гласит: «Россия стремится усилить Трампа на выборах 2024 года…» А дальше — известная формулировка, повсеместно распространённая в американских СМИ: «… заявляют представители разведки США».
Итак, The Wall Street Journal не претендует на то, чтобы проверять, действительно ли Россия стремится усилить Трампа на выборах 2024 года. Они лишь бездумно повторяют то, что «заявляют представители разведки США».
Я много раз говорил: если посмотреть на структуру большинства репортажей в СМИ, вы удивитесь, как часто крупные СМИ не говорят вам, что на самом деле происходит, а лишь повторяют то, что им сказали представители государственной власти.
Казалось бы, этот урок они должны были усвоить в связи с войной в Ираке, когда The New York Times писала только такие статьи: «Саддам Хусейн покупает алюминиевые трубки, используемые только для ядерных нужд, сообщают официальные лица». И каждая статья подавалась таким образом. А когда оказалось, что они во всём были неправы и спровоцировали войну, в результате которой погибло больше миллиона человек, Ирак был уничтожен, загублены были тысячи американских военных и триллионы долларов, они (СМИ. — ИноТВ) покаялись, сказали: «Нас подвело то, что мы были слишком доверчивыми и слишком охотно печатали то, что говорили анонимные представители разведки, не проверяя истинность их заявлений».
Но прошло едва ли двадцать лет, и The New York Times делает то же самое. Как и практически все остальные СМИ. Эта фраза: «… заявляют представители разведки США», — означает, что это не настоящая журналистика, а всего лишь пресс-релиз от анонимных сотрудников ЦРУ.
Дата выхода в эфир 10 июля 2024 года.