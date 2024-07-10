Вупи Голдберг: буду за Байдена, даже если он наложит в штаны

Известная американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг выступила в поддержку Джо Байдена. По её словам, даже если Байден испражняется в штаны или не может говорить связными предложениями, это ещё не повод думать, что он не справляется с работой президента.

ВУПИ ГОЛДБЕРГ, актриса, телеведущая: Мне всё равно, если он (Байден. — ИноТВ) накакал в штаны. Мне всё равно, если он не может связать слова в предложение. Покажите мне, что он не может выполнять свою работу, и тогда я скажу: «Ладно, может быть, ему пора уйти». У меня постоянно случаются какашечные дни. Постоянно! Я наступаю в столько какашек, вы представить себе не можете!



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Что?



ВУПИ ГОЛДБЕРГ: Конечно, я не управляю миром. Но я не знаю никого, кто никогда не наступает в… такое. Если вы делаете свою работу, кое-что из того, что вы делаете, может мне не нравиться. Мне не всё нравится. Но я от вас не отступлю!



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий FoxNews: Её не смутит, если он обос…тся, и она даже не отступит от него. То есть у неё не только тяжёлое расстройство по поводу Трампа, у неё ещё и нюх отсутствует. Или это очень странный фетиш. И я не стыжу людей за фетиши: каждому своё. Наверное, она просто устала от дерьма Джой (Бехар, своей соведущей. — ИноТВ).



Кэт, знаете, что здесь было самым интересным? Реакция аудитории. Когда она пустилась в рассуждения о том, что повсюду какашки, аудитория словно оцепенела: «Ааах! Я не знаю, что здесь происходит! У Вупи проблемы с какашками…»



КЭТРИН ТИМПФ, ведущая FoxNews: Что она имеет в виду, когда говорит, что у неё бывают какашечные дни?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: У неё бывают какашечные дни. Не знаю…



КЭТРИН ТИМПФ: Что она имеет в виду, когда говорит, что наступает в это?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Она наступает…



КЭТРИН ТИМПФ: Нам что, это должно быть близко?



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Да, внезапно у неё случился какашечный день, и она вся в какашках!



КЭТРИН ТИМПФ: Мы должны узнать в ней себя? Если она, при своём богатстве, не может устроить свою жизнь так, чтобы не наступать в какашки целыми днями, на что же надеяться нам, остальным?



Дата выхода в эфир 09 июля 2024 года.