Вупи Голдберг: буду за Байдена, даже если он наложит в штаны
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Что?
ВУПИ ГОЛДБЕРГ: Конечно, я не управляю миром. Но я не знаю никого, кто никогда не наступает в… такое. Если вы делаете свою работу, кое-что из того, что вы делаете, может мне не нравиться. Мне не всё нравится. Но я от вас не отступлю!
ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий FoxNews: Её не смутит, если он обос…тся, и она даже не отступит от него. То есть у неё не только тяжёлое расстройство по поводу Трампа, у неё ещё и нюх отсутствует. Или это очень странный фетиш. И я не стыжу людей за фетиши: каждому своё. Наверное, она просто устала от дерьма Джой (Бехар, своей соведущей. — ИноТВ).
Кэт, знаете, что здесь было самым интересным? Реакция аудитории. Когда она пустилась в рассуждения о том, что повсюду какашки, аудитория словно оцепенела: «Ааах! Я не знаю, что здесь происходит! У Вупи проблемы с какашками…»
КЭТРИН ТИМПФ, ведущая FoxNews: Что она имеет в виду, когда говорит, что у неё бывают какашечные дни?
ГРЕГ ГАТФЕЛД: У неё бывают какашечные дни. Не знаю…
КЭТРИН ТИМПФ: Что она имеет в виду, когда говорит, что наступает в это?
ГРЕГ ГАТФЕЛД: Она наступает…
КЭТРИН ТИМПФ: Нам что, это должно быть близко?
ГРЕГ ГАТФЕЛД: Да, внезапно у неё случился какашечный день, и она вся в какашках!
КЭТРИН ТИМПФ: Мы должны узнать в ней себя? Если она, при своём богатстве, не может устроить свою жизнь так, чтобы не наступать в какашки целыми днями, на что же надеяться нам, остальным?
Дата выхода в эфир 09 июля 2024 года.
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