Bloomberg: уровень поддержки Байдена падает на фоне раскола в Демократической партии

После провала на дебатах с Дональдом Трампом уровень поддержки президента США Джо Байдена среди американцев снижается, заявил в эфире Bloomberg директор по проведению опросов в колледже Эмерсон Спенсер Кимбалл. Как отмечает Кимбалл, в штабе Байдена надеются на то, что на данный момент Трамп достиг потолка поддержки, а неопределившиеся избиратели встанут на сторону действующего президента.

СПЕНСЕР КИМБАЛЛ, директор по проведению опросов в колледже Эмерсон: Что мы можем сказать на основании тех дебатов, так это то, что у Трампа по-прежнему 46%. У него до этого было 46%, и он и сейчас на этом уровне. Байден же потерял два процента. И с его точки зрения беспокойство сейчас заключается в том, сколько ещё процентов он может потерять в следующую пару недель, и могут ли эти голоса достаться Трампу, или же их получит третья партия.

ВЕДУЩИЙ: Вообще, интересно, когда неопределившихся спрашивают, а в какую сторону они, собственно, склоняются. Кейли (соведущая. — ИноТВ) говорит о соотношении 46-43, и число неопределившихся, соответственно, составляет 11%. Но когда спрашиваешь их, кого бы из кандидатов они всё-таки поддержали, получается, что гонка-то эта идёт ноздря в ноздрю — 50 на 50. Когда смотрим на эту 11-процентную долю неопределившихся, мы много говорим о тех, кто терпеть не может обоих кандидатов. Так как вы считаете, Спенсер, эти съезды в следующие пару месяцев изменят их точку зрения?



СПЕНСЕР КИМБАЛЛ: Не уверен, что их точку зрения изменят именно съезды, однако президент Байден ставит как раз-таки на то, что Трамп, в конечном итоге, упёрся в 46-47-процентный потолок, и остальные избиратели всё же вернуться к нему. Ведь эти 11% — это, собственно, кто? Это, как правило, молодёжь и представители меньшинств, которые обычно голосуют за демократов, но в настоящий момент оказались в числе неопределившихся. И ему нужно вернуть их в стан демократов, если он хочет повторить то, что он сделал в 2020-м, когда он победил с отрывом примерно в четыре с половиной процентов по стране.



ВЕДУЩАЯ: Но, конечно, есть и другие возможности. Электорат, не поддерживающий ни одну из двух кандидатур, ну или, собственно, продемократически настроенные избиратели, которые, тем не менее, не фанатеют от Байдена, могли бы рассмотреть здесь вариант с третьей партией. Вы также проводили опросы на этот счёт, Спенсер: Трамп — 44, Байден — 40, Роберт Ф. Кеннеди-младший — 6, и у Корнела Уэста и Джин Стайн по одному проценту. Что мы можем сказать здесь по поводу фактора третьих партий? Получат ли они какую-то реальную выгоду от тех процентов, которые теряет Джо Байден?



СПЕНСЕР КИМБАЛЛ: Ну, тот процент, что они наберут, придётся на молодых избирателей, и вопрос здесь заключается в том, а придут ли они, собственно, на эти выборы. Когда смотришь на результаты опросов, Трамп впереди на три процента, если говорить о выборе между двумя кандидатами, но когда кандидатов пять, его показатели составляют уже четыре процента. То есть мы видим здесь молодых избирателей, которые отворачиваются от Байдена, и они рассуждают так: «Ну, за Трампа я голосовать не могу, но я проголосую за Роберта Ф. Кеннеди-младшего или Корнела Уэста». И это также бьёт по результатам Байдена. Так что, опять же, какая-то часть здесь не пойдёт Трампу напрямую, но тот факт, что она не достаётся Байдену, косвенным образом идёт на пользу Трампу.

Дата выхода в эфир 10 июля 2024 года.