Передача военной техники Украине истощила оборонный потенциал Великобритании, признал в интервью LBC замминистра обороны страны Люк Поллард. При этом он настаивает, что это решение было правильным, несмотря на «опустошение и недофинансирование армии в течение 14 лет»

Замминистра вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что вооруженные силы его страны подверглись «опустошению и недофинансированию» за 14 лет правления консерваторов. По его словам, при консерваторах армия стала меньше, и по состоянию на январь этого года ее численность составляла около 75 000 человек.

При этом он признал, что оборонный потенциал был подорван, когда Лондон передал Киеву военную технику. Однако он назвал эту причину «уважительной», хоть это и «создало бреши в британских вооруженных силах», сообщает LBC.

«Мы видели не только самую маленькую армию со времен Наполеона, мы видели, как каждый пятый военный корабль Королевского флота был сокращен за последние 14 лет, 200 самолетов Королевских ВВС», — отметил он.

Люк Поллард предположил, что британская армия не будет продолжать сокращаться при правлении Лейбористской партии, хотя он также не будет стремиться к её увеличению.

Ранее новый премьер-министр страны Кир Стармер призвал коллег-членов НАТО на саммите объединиться и защитить финансирование Украины в ее конфликте с Россией в преддверии возможной победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает издание.