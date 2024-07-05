Для западных политиков не в новинку называть украинских нацистов героями, позировать с ними для фото или поставлять им оружие, заявил американский журналист Макс Блюменталь. В интервью Judging Freedom он отметил, что его новостное издание Grayzone наблюдало за этой тенденцией ещё с 2017 года. Однако сейчас, когда США сняли запрет на поставки вооружений «Азову», финансировать нацистов Вашингтон может легально.

ВЕДУЩИЙ: Финансирует ли госдепартамент неонацистов на Украине? А генерал Петреус — нарочно такое не придумаешь — их чествует?

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ, американский журналист: Генерал Дэвид Петреус — последний из тех, кто их чествовал, после того, как бывший британский премьер-министр Борис Джонсон во всеуслышание назвал участников батальона «Азов»* (он же полк «Азов») героями.

На сайте Grayzone мы опубликовали материал из новостной рассылки портала Noir о том, как Проект Стэнфордского университета по созданию перечня экстремистских объединений незаметно удалил из своего списка международных правых экстремистских группировок батальон «Азов» всего за месяц до того, как госдепартамент принял решение одобрить поставки американских вооружений напрямую батальону «Азов». Теперь тот называется полк «Азов», потому что он официально стал частью вооружённых сил Украины.

На сайте Grayzone мы освещаем то, что американское оружие поставляется «Азову» уже долгие годы, начиная с 2017 года. Тогда, как мне кажется, мы впервые писали о том, как они получали оружие из США. Теперь это происходит официально.

Для контекста скажу, что это организация неонацистских боевиков, среди прочего прославляющая Степана Бандеру, который учинил погром во Львове в 1941 году, задействовав свою Организацию украинских националистов, а также руководил убийствами десятков тысяч этнических поляков, которые мешали украинским националистам, принадлежавших к СС «Галиция».





Кроме того, в числе их руководителей Андрей Билецкий, который на данный момент возглавляет Гражданский Корпус «Азова». По сути, его от батальона «Азов», получившего одобрение госдепа, отделяет офисная перегородка. В 2010 году он заявил, что миссия Украины — «повести за собой белые народы всего мира в последний крестовый поход против возглавляемого семитами недочеловечества». Это неонацистская группировка, которую поддерживает Тони Блинкен — человек, отчим которого, Самуэль Пизар, был спасён советской Красной армией из концентрационного лагеря нацистов. А его пасынок даёт оружие внукам тех, кто участвовал в «Холокосте от пуль».

ВЕДУЩИЙ: Помню фото Блинкена в какой-то кофейне, увешанной памятной для неонацистов символикой, которую сняли перед приходом госсекретаря. Мы говорим об этих людях?

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Ну, это неоднозначная история. Предположительно, Блинкен пришёл в кафе, где восхищались неонацистами, уничтожившими в Одессе этнических русских, которые выступали против майданного переворота. Их убили в Доме профсоюзов. Не знаю, насколько эта история достоверна, но совсем недалеко от того места, где я жил в Вашингтоне, в округе Принс-Джорджес есть Объединённая база Эндрюс. Как писал Мосс Робсон в своей статье (которую мы также опубликовали у себя на сайте Grayzone), на этой Объединенной базе Эндрюс недавно проходил благотворительный турнир по гольфу для раненых ветеранов войн, где приняло участие множество членов неонацистского батальона «Азов», которых там приветствовал и чествовал Дэвид Петреус.

ВЕДУЩИЙ: Это те же парни, у которых на груди или руках можно увидеть свастику, выбитую на коже. Я прав?

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ: Это ещё один из многих их отличительных знаков, вдохновлённых войсками СС.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.