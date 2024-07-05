Foreign Policy: от расширения БРИКС выиграет весь мир

Малайзия и Таиланд заявили о своём желании присоединиться к БРИКС. Расширение этой организации в сторону Юго-Восточной Азии ещё больше усилит стремление к реформам и многополярности, пишет Foreign Policy. Весь мир от этого только выиграет, поскольку такие процессы помогут противостоять практике исключения и создания альянсов, а также напомнит США о недоверии к руководству Вашингтона.

Страны Юго-Восточной Азии долгое время наблюдали за развитием БРИКС со стороны, констатирует Foreign Policy. Однако всё изменилось. В 2023 году объединение, в которое изначально входили Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка, решило расшириться до 11 членов.

Группа расширила свою географию, пригласив Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ. А сейчас уже Малайзия и Тайланд объявили о намерении подать заявки на вступление в БРИКС. Вероятность их принятия в клуб очень высока, отмечает издание. Расширение этой организации на прагматично ориентированную Юго-Восточную Азию свидетельствует о сохраняющемся недовольстве мировым порядком, возглавляемым США.

БРИКС часто называют клубом, представляющим Глобальный Юг. Однако на деле здесь заметна коалиция двух составляющих: Глобального Юга и Глобального Востока в лице России и Китая. У каждой свои интересы. По мнению FP, Россия и Китай в настоящее время втянуты в опасное соперничество с США, поэтому для этих стран БРИКС является средством противодействия Западу.

С другой стороны, страны Глобального Юга из организации хоть и не являются «незападными», но их сложно назвать противниками США. Исключением здесь является только Иран.

Эти страны создали коалицию с Глобальным Востоком по двум причинам. Прежде всего, это желание устранить пробелы и нарушения в нынешнем мировом порядке, возглавляемом США, которые ставят их в невыгодное положение. Самым ярким примером таких нарушений, безусловно, является война в секторе Газа.

Вторая причина заключается в том, что относительная мощь США в современном мире начинает ослабевать, а будущее мирового порядка пока крайне неопределённо.

Именно поэтому, считает издание, в своём заявлении о желании присоединиться к БРИКС Таиланд и Малайзия преследуют собственные интересы. Глобальный Юг и Юго-Восточная Азия в том числе являются примером разнообразия. Тайланд — давний союзник США, Малайзия — нет.

Обе страны являются членами-основателями региональной организации АСЕАН, но сильно отличаются друг от друга в культурном и религиозном отношении. Таиланд не имеет территориальных споров с Китаем, а у Малайзии есть противоречивые претензии к Пекину и другим государством Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море.

Несмотря на все различия, обе страны сформулировали своё решение схожим образом. Министр иностранных дел Малайзии упомянул о выгодах и предоставлении стране платформы для выражения своих устремлений на международной арене. А министр иностранных дел Таиланда заявил о способности «лучше защищать свои интересы как развивающейся страны».

Издание отмечает, что хотя Бангкок и является формальным союзником США, но умело лавирует между теми же Штатами и Китаем, который является крупнейшим торговым партнёром Тайланда. Бангкок также разошёлся во мнении со своими партнёрами по АСЕАН, тесно сотрудничая с Россией и Индией в попытке найти решение кризиса в Мьянме. Вероятнее всего желание Таиланда вступить в БРИКС можно объяснить общей стратегией.

Малайзия, будучи мусульманской страной, всегда критиковала политику Вашингтона в отношении Палестины. Причём с началом войны Израиля в Газе её позиция стала только жёстче. Малайзия также отодвинула в сторону морской спор, установив прочные отношения с Китаем. А заявление страны по поводу вступления в БРИКС было сделано как раз накануне визита китайского премьер-министра.

Однако наряду с этим Малайзия наряду с Тайландом также извлекает немалую выгоду из политики США по «снижению рисков» в цепочках поставок, в которых доминирует Китай.

В БРИКС есть много привлекательного для стран Юго-Восточной Азии. Ключевым принципом этой организации является разнообразие с утверждением суверенитета.

В совместных заявлениях стран БРИКС подчёркивается необходимость возвращения к открытой торговле и прекращения паралича ВТО.

Присоединение к БРИКС даст Малайзии и Таиланду более широкий доступ к банку развития организации и механизму условных резервов для преодоления финансовых кризисов. Конечно, это не основополагающий момент для стран Юго-Восточной Азии, которые и так являются основным направлением иностранных инвестиций.

Однако теперь, когда этот регион представлен в БРИКС, можно ожидать усиления коллективного голоса в поддержку реформы международной системы, к которой как раз и стремятся Таиланд и Малайзия.

На фоне усиления напряжённости между великими державами, становится очевидным, что санкции превратились в наиболее предпочтительный инструмент стратегии Вашингтона. Это дало толчок к усилению тенденции к глобальной дедолларизации. Причём страны БРИКC, да и Юго-Восточная Азия заинтересованы в этой тенденции. Например, Малайзия довела объемы своей торговли в недолларовых валютах до 20%.

По мнению FP, вряд ли проигрыш США будет означать автоматическую победу России или Китая. По мере расширения БРИКС, его подход к принятию решений на основе консенсуса неизбежно ослабит влияние Москвы и Пекина в организации. А вступление в неё прагматичной Юго-Восточной Азии лишь усилит эту тенденцию.

Кроме того, норма азиатского региона о более строгом соблюдении суверенитета также может сыграть против соперников США. Как и в случае со странами Глобального Юга, почти никто из стран Юго-Восточной Азии не присоединился к санкциям против Москвы, введённых из-за СВО. Более того, отмечает издание, среди некоторых слоёв населения даже заметны симпатии к России, но Малайзия и Таиланд проголосовали в вместе с США на Генассамблее ООН, осудив действия Москвы.

Тем не менее, нынешние процессы и вступление стран Юго-Востока Азии в БРИКС должно насторожить Вашингтон. Штатам стоит побеспокоиться о серьёзном недоверии, которое это демонстрирует по отношению к его руководству и первенству Америки.

БРИКС уже достигает такого возраста, когда Глобальный Юг демонстрирует растущую способность заявлять о себе в дискуссии о будущем мирового порядка. Расширение БРИКC в сторону Юго-Восточной Азии ещё больше усилит стремление к реформам и многополярности. Это должно помочь противостоять практике исключения и создания альянсов.