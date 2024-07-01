NYP: провал Байдена на дебатах свидетельствует о лжи демократов
С самой первой минуты президентских дебатов стало ясно, что демократы и все их подхалимы из мейнстримных СМИ участвуют в глобальном заговоре, пишет обозреватель The New York Post Джулиан Эпштейн. Они утверждают, что Байден не только находится в хорошей форме, но и как никогда лучше подходит для переизбрания, хотя на самом деле знают, что это неправда.
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