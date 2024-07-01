Fox News: США движутся к миграционной катастрофе при полном попустительстве властей

Администрация Байдена совершенно не осознаёт масштабов проблемы с нелегальной иммиграцией, которая оказывает разрушительный эффект на Америку, заявила в интервью Fox News бывший специальный агент ФБР Николь Паркер. На её взгляд, подобная оторванность федерального правительства от реальности является опасной и оскорбительной.

НИЛ КАВУТО, ведущий Fox News: Мы определённо наблюдаем здесь пугающую тенденцию. Так, в (ресторане. — ИноТВ) Chick-fil-A в Техасе подтвердили, что два их сотрудника были убиты во время стрельбы; подозреваемый нелегальный иммигрант сейчас находится под стражей. Известно нам пока немного, но, надо сказать, что в последнее время здесь, опять-таки, просматривается определённая закономерность.

К нам присоединяется Николь Паркер, обозреватель Fox News и в прошлом специальный агент ФБР. Итак, Николь, что вы думаете по поводу этой тревожной тенденции, которая сейчас, судя по всему, набирает обороты?

НИКОЛЬ ПАРКЕР, бывший специальный агент ФБР: Да, я нахожу её крайне тревожной — и это ещё мягко сказано. Я смотрела эти дебаты, и было прискорбно слышать, насколько нынешняя администрация оторвана от реальности насчёт того разрушительного эффекта, который наблюдается последние три с половиной года.

То, что мы наблюдаем сейчас — это лишь верхушка айсберга. По моим ощущениям, уже все представители правоохранительных органов — а теперь уже и военные, члены Ассоциации специальных операций Америки — выразили своё мнение на этот счёт. Впечатление такое, что мы все сейчас словно бы пытаемся как-то сгруппироваться перед катастрофой.

Говоря откровенно, ущерб уже был нанесён — вы допустили наплыв миллионов людей в Соединённые Штаты. Утверждается, что они прошли необходимые проверки. Но при этом мы видим миллионы нелегальных иммигрантов — они проверок не проходили. И, собственно, сама система проверок работать здесь не может.

Люди прибывают сюда, и перед контактом с сотрудниками погранично-таможенной службы они просто избавляются от имеющихся у них документов. И мы понятия не имеем, кто они на самом деле такие. И когда проверяешь их по базе данных...

Дело в том, что система центра ФБР по выявлению террористов хороша ровно настолько, насколько хороша имеющаяся в ней информация. И таким образом, когда мы говорим людях, которые никогда не имели контактов в США, с правоохранительными органами и которые прибывают из антагонистических стран, выявить их невозможно.

Так что, когда они (администрация Байдена. — ИноТВ) говорят, что какой-то серьёзной обеспокоенности это не вызывает... пусть они это скажут тем, кто потерял свои жизни. Каждая жизнь имеет значение.

12-летняя девочка в Хьюстоне – её жизнь имеет значение. Лейкен Райли, Рейчел Морин – и так далее, и так далее. 15-летняя девочка в Олбани, Нью-Йорк, которую изнасиловал нелегальный иммигрант, пересекший границу. Это имеет значение. Два сотрудника Chick-fil-A…. так что их совершенная оторванность от реальности оскорбительна и опасна.

Опять же, Ассоциация специальных операций Америки заявила о том, что это вызывает крайнюю обеспокоенность. И, откровенно говоря, я бы вообще прислушалась к тем, кто приносил клятву защищать нас...

У представителей правоохранительных органов и сотрудников погранично-таможенной службы, по сути, связаны руки — они мало о чём могут говорить. Когда Джо Байден заявил на дебатах, что, мол, пограничный патруль за меня, они сразу же сказали: нет, это не так.

Правоохранительные органы и военные считают, что данный вопрос вызывает серьёзнейшую тревогу. И это те, к кому я буду здесь прислушиваться. Агенты ФБР, с которыми я работала плечом к плечу, тоже крайне обеспокоены. К сожалению, ущерб уже во многом был нанесён, эти люди (нелегалы. — ИноТВ) здесь, и сейчас всё становится уже просто делом времени.

Дата публикации 29 июня 2024 года.