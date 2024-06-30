CBS News: США отстали от Китая в развитии атомной энергетики на 10-15 лет

Китай опережает США как минимум на десятилетие по темпам развития атомной энергетики, сообщает CBS News. США пока обгоняют любую другую страну по числу действующих АЭС, но они не строят новых. Общественное мнение в Америке не поддерживает атомную энергетику, расходы на неё чрезвычайно высоки, а жёсткое государственное регулирование сильно замедляет появление новых станций.

ВЕДУЩИЙ: По темпам развития атомной энергетики Китай опережает США как минимум на десятилетие, говорится в свежем докладе некоммерческого Фонда информационных технологий и инноваций. Хотя Соединённые Штаты по-прежнему обгоняют любую другую страну по числу полностью действующих АЭС с отрывом почти в 40 объектов, они не строят новых. Согласно докладу, с учётом текущих и запланированных проектов, Китай оказывается на 10-15 лет впереди США.

Конгресс усматривает в этом проблему и пытается её решить. На прошлой неделе демократы и республиканцы продемонстрировали редкое единство, приняв законопроект о стимулировании атомной энергетики, сокращённо именуемый ADVANCE. Подписанный президентом Байденом, он упростит и удешевит строительство в США новых реакторов.

С нами на связи профессор публичной политики Хэнк Дженкинс-Смит, директор Института исследования и анализа публичной политики Оклахомского университета.

Профессор, спасибо, что нашли для нас время. Как же так получилось, что мы настолько отстаём от Китая?

ХЭНК ДЖЕНКИНС-СМИТ, директор Института исследования и анализа публичной политики Оклахомского университета: Это многогранный вопрос. Ситуация, похоже, обусловлена тремя факторами. Во-первых, общественное мнение в США последние десятилетия настроено к атомной энергетике недоброжелательно — после таких событий, как авария на АЭС Три-Майл-Айленд, чернобыльская авария и фукусимская катастрофа в Японии. Сформировалось представление, что атомная энергия крайне небезопасна, и это влияет на принятие политических решений: добиться поддержки новых атомных проектов становится труднее. В Китае факторы, влияющие на формирование государственной политики, в значительной степени контролируются властями, поэтому она так не пробуксовывает вследствие опасений общественности.

Вторая проблема — экономического характера. Атомная энергетика чрезвычайно капиталоёмкая, то есть сразу же приходится иметь дело с расходами, связанными с проектированием станций и вводом их в эксплуатацию. Таким образом в США на ранних этапах развития атомной энергетики на пользователей электроэнергии ложатся огромные расходы. Тарифы выше, и люди предпочитают более дешёвые и гибкие альтернативы, такие как природный газ или возобновляемые источники. В Китае расчёт совершенно иной. Государство может работать на долгосрочную перспективу, продвигая атомные электростанции с привлечением различных источников финансирования.

Третий фактор — государственное регулирование и общая поддержка. В Китае государственный подход в целом характеризуется снижением ограничений для новых станций и упрощением их строительства. В Соединённых Штатах процесс регулирования, в значительной степени учитывающий настроения американской общественности и историю аварий, сильно затруднил появление новых станций.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.