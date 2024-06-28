CBS News: огнестрельное оружие вызвало кризис общественного здоровья американцев

Насилие с применением огнестрельного оружия сейчас является основной причиной смертности среди детей и подростков в США, сообщает телеканал CBS News. Американцы так часто сталкиваются с этой проблемой, что многие боятся ходить в школу, в магазин или на работу. Опубликованная главным врачом США декларация должна помочь с решением этой проблемы, однако решение за конгрессом и законодателями в штатах, а они не спешат действовать.

ЛИНДСИ РАЙЗЕР, ведущая CBS News: Главный санитарный врач США объявил, что в стране возник кризис здравоохранения, обусловленный ростом насилия с применением огнестрельного оружия. Это основная причина смертности среди детей и подростков в Америке. Более половины взрослых американцев заявляет, что они сами либо их родственники лично сталкивались с инцидентами, связанными с огнестрельным оружием. Первая публичная рекомендация подобного рода также содержит стратегии выхода из кризиса. Чуть ранее Вивек Мурти рассказал в программе CBS Mornings о последствиях насилия с применением огнестрельного оружия.

ВИВЕК МУРТИ, главный санитарный врач США: Решения есть! Так жить не обязательно. И в своих рекомендациях я изложил ряд стратегий, которые способны помочь нам снизить тяжелейшее бремя такого насилия и признать, что данная проблема влияет на психику американцев. Во многих местах, которые я посещал в стране, люди боятся делать такие обычные вещи, как ходить в школу, в магазин или на работу.

ВЕДУЩАЯ CBS Mornings: Да.

ВИВЕК МУРТИ: Они боятся за свои жизни.

ЛИНДСИ РАЙЗЕР: Подробнее об этом нам расскажет корреспондент CBS News Натали Брэнд, которая находится в Вашингтоне. Натали, что означает данная декларация?

НАТАЛИ БРЭНД, корреспондент CBS News: Линдси, рада вас видеть. Повторим, что это первая декларация подобного рода. Одна из основных целей: преподнести происходящее через призму общественного здравоохранения. Как вы отметили, насилие с применением огнестрельного оружия сейчас является основной причиной смертности среди детей и подростков. Главное внимание в этом историческом отчёте уделяется тому, как всё это сказывается на отдельных сообществах в плане как физического ущерба, так и последствий для психического здоровья.







Призывающие к безопасности при обращении с оружием группы, с которыми я беседовала, надеются, что это станет не просто тревожным звонком, а настоящим призывом к действию, причём не только на уровне федеральных властей и законотворцев, но и на низовом уровне, на уровне того, что можно предпринять в индивидуальном порядке. Сюда входит и обсуждение безопасного хранения оружия, и просвещение в данном вопросе, и даже призывы к врачам проводить беседы о безопасном обращении с оружием во время плановых медосмотров.







Сторонники такого подхода также проводят параллель с опубликованным в 1964 году историческим отчётом, декларацией главного санитарного врача о вреде сигарет и курения. Они питают надежду, что нынешнее заявление сможет привести к аналогичным существенным переменам в вопросе подхода к данной проблеме, что выльется в новые политические меры и инициативы в области общественного здравоохранения. Вам слово, Линдси.

ЛИНДСИ РАЙЗЕР: Натали, давайте уточним. Опубликованная главным санитарным врачом декларация не имеет особой силы сама по себе – решение за конгрессом, который не горит желанием действовать, или законодательными органами штатов.

НАТАЛИ БРЭНД: Верно. Документ содержит ряд рекомендаций, но как вы и сказали, он не имеет никакой силы, способной заставить законотворцев принять соответствующие меры. Хочу добавить, что в 2022 году, после стрельбы и массового убийства в начальной школе в Ювалде, штат Техас, конгресс одобрил выдвинутый обеими партиями законопроект, который был направлен на решение некоторых проблем, связанных с безопасностью огнестрельного оружия и насилием с его применением. Но с тех пор более жёсткие меры забуксовали. В их числе и запрет на автоматическое оружие – к которому в своих рекомендациях призывает главный санитарный врач, а также администрация Байдена. Но, опять же, за исключением действий со стороны конгресса, основная цель здесь – сделать так, чтобы об этом заговорили на разных уровнях, от самых верхов до представителей общественности, в попытке найти многогранный подход к проблеме, и преподнести её не только через призму политики, но и через призму общественного здравоохранения.

ЛИНДСИ РАЙЗЕР: Это была Натали Брэнд. Спасибо.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.