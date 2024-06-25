В США опасаются российских спутников и китайских технологий

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Duran: партия Фараджа может заменить терпящих крах британских консерваторов The Duran
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Guardian: от полномасштабной войны Ближний Восток отделяет один случайный авиаудар Guardian
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WP: журналистам запретили снимать заседание по делу Ассанжа
Судебный процесс по делу основателя сайта WikiLeaks Джулиана запретили снимать журналистам.
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В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков
Более 20 нигерских солдат погибли в результате засады, устроенной боевиками недалеко от границы Нигера и Буркина-Фасо.
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Развожаев проинформировал жителей Севастополя о ночных учениях со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей города о планируемых ночных учениях со стрельбой в районе Северного и Южного молов.
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Ассанж прибыл в здание суда на острове Сайпан
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в здание суда на острове Сайпан, который находится под юрисдикцией США.
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Лидер партии Reform UK: Борис Джонсон виновен в гибели тысяч украинских солдат
Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с Россией весной 2022 года, виновен в гибели тысяч украинских солдат.
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В Госдуме предлагают ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.
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NHK: запущенная КНДР в сторону Японского моря ракета упала за пределами Японии
Баллистическая ракета, запущенная КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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Пейчинович раскритиковал Стойковича после вылета Сербии с Евро-2024
Бывший футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что сборная Сербии покинула чемпионат Европы по футболу после ничьей с командой Дании из-за тактических решений наставника Драгана Стойковича.
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WikiLeaks подтвердила, что Ассанж прибыл на принадлежащий США остров Сайпан
Организация WikiLeaks подтвердила, что её основатель Джулиан Ассанж прибыл на остров Сайпан в составе Северных Марианских островов.
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Агент Бийола: словенцы выйдут праздновать на улицы исторический успех на Евро
Агент защитника «Удинезе» и экс-игрока ЦСКА Яки Бийола Роберт Чибеж прокомментировал выход сборной Словении в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
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Подполье: мощный взрыв с повторной детонацией прогремел к востоку от украинских Сум
На востоке от украинского города Сумы прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией.
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В Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра
В Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея», погибли трое, включая ребёнка.
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Подполье: ВС России ударили в районе Весяного в Николаевской области, где был батальон ВСУ
Российские силы нанесли удар в направлении посёлка Весяное в Николаевской области, где располагался батальон ВСУ.
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Дания обошла Словению в группе Евро из-за рейтинга в квалификации к турниру
Сборные Дании и Словении вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
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Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ
Министр обороны России Андрей Белоусов во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.
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МО: Белоусов и глава Пентагона обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины
Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины во время телефонного разговора.
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Хорватия вылетела с Евро-2024 после ничьей в матче Словении и Англии
Сборная Хорватии покинула розыгрыш чемпионата Европы по футболу после матчей заключительного тура группового этапа.
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В Думу внесут проект о штрафах за несообщение в аэропорту информации о начале посадки
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесёт в Госдуму законопроект, вводящий штрафы за непредоставление визуальной и акустической информации в аэропорту о времени начала и конца регистрации, посадки на самолёт, а также о задержке или отмене рейса.
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Flightradar: самолёт с Ассанжем приземлился на Сайпане
Самолёт основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа приземлился на тихоокеанском острове Сайпан в составе Северных Марианских островов.
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Сербия не смогла обыграть Данию и покинула Евро-2024
Сборные Сербии и Дании не смогли распечатать ворота друг друга в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
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«СТРАНА.ua»: в Николаеве произошёл взрыв
Взрыв произошёл в Николаеве на Украине.
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Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара
В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев.
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Депутат Лантратова предложила установить летний режим работы для детсадов
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила установить летний режим работы для детсадов. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
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Англия сыграла вничью со Словенией и вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места
Англия и Словения не сумели распечатать ворота друг друга в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
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«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Армия КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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Су-34 удалось избежать столкновения с беспилотником «коалиции» в Сирии
Российскому Су-34 удалось избежать столкновения с беспилотником «коалиции» MQ-9 Reaper над провинцией Хомс во время планового полёта, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон России в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
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«СТРАНА.ua»: в Сумах прогремел взрыв
Взрыв раздался в городе Сумы на севере Украины.
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В мэрии Дербента назвали ложной информацию о захвате заложников
В мэрии Дербента опровергли слухи о захвате заложников.
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Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине ликвидирован
Пожарные ликвидировали повторное возгорание в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине.
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Зритель выбежал на поле во время матча Евро между сборными Сербии и Дании
Один из посетителей матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 по футболу между командами Сербии и Дании выбежал на поле.
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Госдеп США призвал власти Кении проявить сдержанность во время протестов
США считают, что кенийское правительство должно проявлять сдержанность во время протестов в стране.
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Полицейские не выявили нарушений общественного порядка в Махачкале
Полиция не выявила нарушений общественного правопорядка в Махачкале на Университетской площади.
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Джокович смотрит матч Евро-2024 между Сербией и Данией с трибун
Сербский теннисист Новак Джокович посетил матч сборной Сербии с командой Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.
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Площадь пожара в бывшем здании НИИ «Платан» увеличилась до 150 квадратных метров
Площадь пожара, повторно возникшего в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине, составляет около 150 кв. м.
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В МВД по Дагестану опровергли введение плана «Перехват» в Махачкале
В управлении МВД России по Дагестану опровергли сведения о введении плана «Перехват» в Махачкале.
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Власти Ленинского района Махачкалы попросили жителей не покидать дома
Власти Ленинского района Махачкалы обратились к жителям региона с просьбой не покидать дома.
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В Днестре утонул уклонист, отдавший $10 тысяч, чтобы уехать с Украины
Мужчина, заплативший $10 тыс. за помощь в незаконном выезде с Украины, утонул в Днестре.
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Дацюк будет введён в Зал хоккейной славы в Торонто в 2024 году
Российский нападающий Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея в Торонто в 2024 году.
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Президент Кении распорядился направить военных для подавления беспорядков
Президент Кении Уильям Руто заявил, что распорядился направить военных на подавление беспорядков в стране.
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Канарейкин: при всём уважении к Бобровскому, «Конн Смайт Трофи» отдали гению
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали нападающему «Эдмонтона» канадцу Коннору Макдэвиду, а не российскому голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому.
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Воздушную тревогу объявили ещё в пяти украинских регионах
Воздушная тревога объявлена ещё в пяти украинских регионах.
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Левандовски случайно ударил Мбаппе по сломанному носу в матче Франции и Польши
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски ударил нападающего команды Франции Килиана Мбаппе по сломанному носу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
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Украине нужно внедрить более 20 тысяч евростандартов для вступления в ЕС
Украина обязана внедрить более 20 тыс. европейских стандартов в свою правовую систему, чтобы гарантировать вступление в ЕС.
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Пентагон: Белоусов и Остин обсудили конфликт на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин провёл диалог по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым.
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Оперный певец Корчак выступит на фестивале в Курганской области
Оперный певец Дмитрий Корчак и Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого выступят на фестивале от «Востока до Запада» в Курганской области.
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В Марий Эл рассказали о подготовке к федеральному Сабантую
На Медведевском ипподроме в Марий Эл 5—6 июля пройдёт федеральный Сабантуй.
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Нейропсихолог Маремпольская рассказала о способах формирования стрессоустойчивости
Нейропсихолог Татьяна Маремпольская дала рекомендации по формированию стрессоустойчивости.
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Лавров заявил, что в БРИКС решили «взять паузу» во вступлении новых членов
Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Академик Железняков рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в космосе
Действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в космосе.
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Сенатор Святенко предложила ввести удостоверение многодетной семьи единого образца
Сенатор Инна Святенко выступила с инициативой ввести удостоверение многодетной семьи единого образца.