В США опасаются российских спутников и китайских технологий

Космическое командование США обеспокоено сотрудничеством между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, сообщает Air & Space Forces Magazine. Особую нервозность генералы испытывают перед российскими противоспутниковыми технологиями.

Россия, Китай, Северная Корея и Иран активнее сотрудничают в космосе, что вызывает обеспокоенность у главы Космического командования США генерала Стивена Уайтинга. Интересы четырех стран все больше совпадают.

В феврале российская ракета вывела на орбиту иранский спутник. В марте Россия и Китай объявили о планах построить атомную электростанцию на Луне в 2030-х годах. А совсем недавно президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали оборонный пакт после сообщений о том, что Россия уже помогла многообещающей космической программе Северной Кореи, сообщает Air & Space Forces Magazine.

В конце мая официальные лица США объявили, что Россия запустила противокосмическое оружие на ту же низкую околоземную орбиту, что и американский правительственный спутник. В конце 2019 года россияне запустили спутник, который затем запустил второй. Затем оба спутника последовали за спутником Национального разведывательного управления. Несколько месяцев спустя официальные лица США заявили, что субспутник выпустил еще один объект, по-видимому, выпустив снаряд на высокой скорости. В последующие годы тогдашний командующий космическими операциями генерал Джон «Джей» Рэймонд сравнил их с русскими «матрешками».

Аналогичное испытание предшествовало этому в 2017 году, когда основной спутник, как сообщается, следовал за американским спутником и запустил снаряд в космос. В феврале 2022 года Россия запустила спутник, предназначенный для испытания компонентов ядерного противоспутникового оружия. В то время как Россия продолжает испытывать свои противоспутниковые возможности, Китай также быстро расширяет свое присутствие в космосе, отметил Уайтинг.