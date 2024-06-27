Запад вбрасывает всё больше и больше денег на Украину, однако это не приводит к нужному результату — военному поражению России. Поэтому он пошёл по пути эскалации. Эта авантюра грозит миру ядерной катастрофой, предупреждает издание Responsible Statecraft.

Уже более двух лет Запад подпитывает надежды Украины — с помощью финансирования, военных консультаций и все более и более совершенного оружия — на то, что она сможет оттеснить Россию к ее границам, существовавшим до 2014 года. Это воображаемый результат, которого нельзя достичь, пишет Responsible Sratecraft.

Столь же ошибочным является утверждение западных лидеров о том, что, если Путин не потерпит поражения на Украине, он будет поглощать все больше и больше Европы, начиная с Польши и Прибалтики. Мало того, что нет никаких доказательств в поддержку этого утверждения, но и представление о том, что Россия, которая, как считают авторы, с трудом может победить Украину, начнет войну против НАТО, просто не поддается логике.

Однако эти события подталкивают Вашингтон к увеличению расходов на «оборону», что обогащает производителей оружия. По мере того, как лидеры НАТО осознают, что одного только вбрасывания большего количества денег на Украину недостаточно, чтобы изменить все более отчаянное положение на поле боя, они находят другие, более опасные пути эскалации. Они не только позволили Украине атаковать объекты на территории России с помощью современного оружия НАТО, но и помогали в этих атаках и открыто обсуждали отправку войск НАТО, инструкторов и наводчиков. Недавние удары по двум российским радиолокационным станциям предупреждения о ядерном нападении были особенно безответственными, приближая нас не только к полномасштабной, но и к ядерной войне. И если этого недостаточно, Столтенберг недавно сообщил The Telegraph, что НАТО обсуждает вопрос о снятии дополнительного ядерного оружия с хранения и переводе его в режим ожидания, чтобы подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам.

Россия ответила на эту эскалацию серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и провокационными тактическими ядерными учениями на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии. Затем Россия направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку, что западные комментаторы назвали «блефом», хотя США и Канада оперативно направили военные корабли в регион. Затем Путин посетил Пхеньян и подписал пакт о «взаимной безопасности» с Северной Кореей, обязав обе ядерные державы встать на защиту друг друга в случае нападения.

Эти события усиливают безотлагательность поиска политического урегулирования войны на Украине. Ядерная война между США и Россией сегодня будет мало похожа на американские атомные бомбардировки Японии. Вместо того, чтобы убить пару сотен тысяч человек, как это сделали Толстяк и Малыш в 1945 году, сегодняшнее оружие может убить и ранить миллионы людей, а возможно, и сотни миллионов. Добавьте к этому миллиарды людей, которые умрут от голода в результате ядерной зимы и последующих неурожаев, и вы получите рецепт конца человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее знаем.

Опасения по поводу того, что Россия может решиться на применение ядерного оружия в случае угрозы поражения на Донбассе или в Крыму, или в прямой войне с НАТО, не следует сбрасывать со счетов. Хотя вероятность того, что США начнут ядерную войну, будет меньше, учитывая превосходство НАТО в обычных вооружениях, они могут ответить тем же на использование Россией тактического ядерного оружия. С другой стороны, обычная война между Россией и НАТО может перерасти в ядерную.

Возможно, еще более вероятным сценарием, чем преднамеренное начало ядерной войны, станет грубая ошибка, случайный или просчитанный удар, поскольку одна из сторон ошибочно предполагает, что она уже подверглась или неизбежно подвергнется ядерному нападению, отмечает издание.