Продемонстрировать стойкость и силу России — New York Times о самолётах президента Путина

Президент России Владимир Путин в зарубежных поездках отдаёт предпочтение самолётам Ильюшина советской разработки, от использования которых уже отказались российские авиаперевозчики, пишет The New York Times. Как отмечает издание, вероятно, подобной приверженностью советским технологиям президент стремится продемонстрировать силу и стойкость России.

Когда президент России Владимир Путин совершает зарубежные поездки — например, на этой неделе он посетил Северную Корею и Вьетнам для укрепления союзнических отношений со странами на фоне западных санкций, — он обычно летает на самолётах Ил-96 советской разработки, пишет The New York Times.

Хотя российские авиаперевозчики уже отказались от самолётов Ильюшина в пользу более новых западных моделей, в Кремле заверяют, что самолёты российского лидера «очень надёжны», и Путин, похоже, непоколебим в своей приверженности.

О специальном лётном отряде «Россия», или 235-й отдельном авиационном отряде, который специализируется на обслуживании первых лиц государства, известно мало. Но, по данным СМИ, он включает самолёты Ил-96, Ту-214 и вертолёты Ми-38, и в нём работает около 2500 человек.

Кому-то, как отмечает издание, использование самолётов советской разработки может показаться странным, но Путин, вероятно, использует их, стремясь продемонстрировать силу и стойкость России.