Вашингтон зря отказывается от начала переговоров с Россией на основе того плана, который предложил Владимир Путин. Все дело в мании величия нынешних американских дипломатов, которые не учитывают реальный расклад сил, пишет AC.

Мирное предложение Путина, похоже, рассчитано на то, чтобы его отвергнуть. Но Соединенным Штатам не следует сходу отвергать его стремление к миру, уверен American Conservative. Условия «очень просты»: Украина должна «полностью» уйти с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и дезавуировать любые намерения вступить в НАТО.

Как и следовало ожидать, реакция на предложение Москвы не была обнадеживающей. Министр обороны США Ллойд Остин в ответ заявил, что Путин «не в том положении, чтобы диктовать Украине», в то время как премьер-министр Италии Джорджия Мелони отвергла эту инициативу, назвав ее простой «пропагандой».

Тем не менее, если бы внешней политикой США не руководили люди, страдающие манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план. И, учитывая положение дел на Украине — экономическую разруху, миллионы беженцев, сотни тысяч жертв войны — Украина должна рассмотреть возможность заключения этой сделки, но она этого не сделает по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, не выживет, если он это сделает. Ультраправые, которые, как мы помним, разожгли этот пожар в феврале 2014 года, будут добиваться его (окончательного?) смещения.

В идеале Путину было бы достаточно украинского нейтралитета; Точка зрения России о расширении НАТО была высказана. Ключевой вопрос заключается в том, есть ли у Путина возможность смягчить свои требования? Несмотря на громкую риторику, прозвучавшую на «мирной конференции» в Люцерне в прошлые выходные, у Зеленского, похоже, заканчиваются варианты, в то время как у Путина — с его еще одним шестилетним мандатом, сильной экономикой, (неявной) поддержкой Китая, большей армией и населением, а также военно-промышленным комплексом, работающим на полную мощность, — их немало. Администрация Байдена, если бы у нее были реальные дипломаты, могла бы попытаться использовать их в качестве отправной точки для переговоров, пишет издание.