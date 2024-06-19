Пока не поздно — Responsible Statecraft призывает присмотреться к российским мирным предложениям по Украине

Международному сообществу представлены два официальных предложения — украинское и российское — по мирному урегулированию конфликта на Украине. Хотя Украина и Запад отвергли российское предложение, Responsible Statecraft призывает присмотреться к условиям, предложенным Москвой, полагая, что они могут стать отправной точкой для будущих переговоров и не допустить потери Украиной всё новых территорий.

Как отмечает издание, учитывая ситуацию на поле боя, требование Украины о полном выводе российских войск в качестве предварительного условия переговоров абсолютно невыполнимо. При этом признание российской власти над новыми регионами страны стало бы «горькой пилюлей», но уберегло бы Украину от дальнейших территориальных потерь и разрушений.

Если в ближайшие месяцы и годы украинской армии удастся хотя бы приблизительно удержать существующие рубежи, то возможная линия раздела между Украиной и Россией пройдет по этим линиям. Однако, если Киев потерпит поражение и понесёт гораздо большие потери территории, то «будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Владимира Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга».

Responsible Statecraft призывает не забывать, что российские условия от марта 2022 года также стали бы «горькой пилюлей», которую пришлось бы проглотить Украине, но их принятие спасло бы страну от потери значительной части территории, которую она, по всей вероятности, навсегда потеряет, и от больших разрушений, которые, вполне возможно, никогда не будут восстановлены.