Reuters: Пентагон вёл секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины во время пандемии

Военные США проводили секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, сообщает Reuters. Операция началась на территории Филиппин, но затем распространилась за пределы Юго-Восточной Азии и дошла до Ближнего Востока. Целью Пентагона было посеять хаос и сомнения в безопасности вакцины и наказать Китай. Жизнь и здоровье простых людей мало волновало американских военных.

В разгар пандемии американские военные запустили целую секретную программу по дискредитации китайской вакцины Sinovac, сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные бывшими военными чиновниками США, знакомыми с операцией. Программа действовала на территории Филиппин и её целью было наказать Пекин за заявления, что именно США виноваты в пандемии.

Филиппины были выбраны, поскольку, по некоторым данным именно это страна особенно сильно пострадала от коронавируса. Расследование Reuters показало, что кампания США была направлена на то, чтобы посеять хаос и сомнения в безопасности вакцин и другой жизненно важной помощи из Китая.

В ход шли фальшивые аккаунты в сети, где осуждалось качество всего китайского, от масок до наборов для тестирования вакцины. Агентство выявило по меньшей мере 300 аккаунтов, которые соответствовали описанию военных, рассказавших о программе. Почти все были созданы летом 2020 года и посвящены слогану «Китай — это вирус».

«COVID пришёл из Китая, и ВАКЦИНА тоже из Китая, не доверяйте Китаю!» «Вакцина подделка, но коронавирус настоящий» — цитирует агентство типичные сообщения с тех аккаунтов.

Позже усилия американских военных распространились за пределы Юго-Восточной Азии, дошли до Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, и Ближнего Востока и завершились лишь к середине 2021 года. Везде Пентагон действовал по одной схеме: поддельные аккаунты в социальных сетях, чтобы посеять страх перед китайскими вакцинами.

При этом пропагандистская кампания адаптировалась к местной аудитории. Например, в мусульманских странах акцент делался на спорное утверждение, что вакцины иногда содержат свиной желатин, и поэтому китайские прививки по исламскому законодательству могут считаться запрещёнными.

Кампанию свернули только после того, когда стало очевидно, что она наносит ущерб вакцинам и других производителей, поясняет Reuters.

На запрос агентства высокопоставленный чиновник Министерства обороны США признал, что американские военные занимались тайной пропагандой, направленной на принижение китайской вакцины в развивающихся странах. Однако подробности он сообщить отказался.

А вот представитель Пентагона заявила, что Китай якобы первым начал «кампанию по дезинформации, чтобы ложно обвинить Соединённые Штаты в распространении COVID-19». Она также подтвердила, что американские военные «используют различные платформы, включая социальные сети, для противодействия этим вредоносным атакам».

Министерство иностранных дел Китая направило агентству ответ, в котором сообщило, что Китай давно утверждает, что правительство США манипулирует социальными сетями и распространяет дезинформацию. А Министерство здравоохранения Филиппин заявило, что «выводы агентства Reuters заслуживают расследования и заслушивания соответствующими властями соответствующих стран».

Эксперты в области здравоохранения единодушны во мнении, что подобные манипуляции подвергают опасности гражданское население ради потенциальной геополитической выгоды. По их словам, попытки посеять страх перед китайскими прививками могут подорвать общее доверие общественности к государственным инициативам, включая вакцины американского производства, которые стали доступны позже.

Агентство также ссылается на недавние научные исследования, которые показали, что когда люди начинают скептически относится к одной вакцине, эти сомнения часто перекидываются и на другие марки.

Медицинские специалисты в беседе с Reuters рассказали, что встречались с подобным сценарием в Пакистане, где ЦРУ использовало поддельную программу вакцинации от гепатита в Абботтабаде в качестве прикрытия для охоты на Усаму бен Ладена. Когда это вышло наружу, возникла негативная реакция против кампании вакцинации от полиомиелита.

Причём, последняя была никак не связана с действиями США, однако реакция была настолько сильной, что включала нападения на медработников и способствовала повторному распространению этого заболевания в стране.

В случае с действиями Пентагона на Филиппинах, эффект был не менее сильный. Тогдашнему президенту Родриго Дутерте даже пришлось пригрозить арестом тем, кто откажется от прививок, поскольку в стране отмечался один из самых низких показателей вакцинации в Юго-Восточной Азии. Из запланированных правительством показателя в 70 миллионов человек на прививку согласились лишь 2,1 миллиона, что привело к самому высокому уровню смертности в регионе.

Reuters отмечает, что раньше Пентагону требовалось одобрение сотрудников посольства, прежде чем проводить психологические операции в стране. Но в 2019 году, ещё до начала пандемии, тогдашний министр обороны Марк Эспер подписал секретный приказ, который позже дал зелёный свет к началу военной пропагандистской кампании США.

Этот приказ довёл конкуренцию Пентагона с Россией и Китаем до уровня боевых действий, что позволило военным обойти Госдепартамент при проведении психологических операций. В том же году конгресс принял законопроект, разрешающий военным проводить тайные операции влияния против других стран, даже «за пределами районов активных боевых действий».

Как выяснило Reuters, высокопоставленные американские дипломаты в Юго-Восточной Азии выступали против этой операции Министерства обороны. Источники, участвовавшие в её планировании утверждают, что Пентагон проигнорировал информацию о возможном побочном воздействии кампании на население Филиппин, и продолжил внедрение операции. Причём её подготовка шла через военный центр психологических операций в Тампе, штат Флорида.

Военное руководство США опасалось, что дипломатия и пропаганда Китая в отношении коронавируса могут сблизить страны Юго-Восточной Азии с Пекином. «Мы не рассматривали это с точки зрения общественного здравоохранения. Мы думали о том, как мы могли бы втоптать Китай в грязь», — пояснил агентству источник.