Fox: русские суда на Кубе представляют угрозу для США, но в их визите нет ничего необычного

В интервью Fox News американский контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери предположил, что российская флотилия на Кубе представляет «ограниченную опасность» для материковой части и ВМС США. В то же время он признал, что сам шаг Москвы отправить суда в регион не является беспрецедентным, если не считать включения в группу подводной лодки.

Российская флотилия на Кубе представляет «ограниченную опасность» для материковой части и военно-морских сил США, заявил в интервью Fox News американский контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери. При этом он отметил, что сам шаг президента Владимира Путина отправить суда в регион не является таким уж беспрецедентным.

«За последние 20 лет произошло три подобных случая, так что это традиционный визит нормального масштаба, несмотря на то, что происходит такое нечасто», — сказал бывший военный. В тоже время он назвал «весьма интересным» включение в группу подводной лодки «Казань».

Монтгомери предположил, что российская субмарина оснащена гиперзвуковым оружием, которое может представлять угрозу для американского флота в регионе. По его словам, фрегат «Адмирал Горшков» также имеет противокорабельные крылатые ракеты.

Тем не менее, отставной контр-адмирал выразил уверенность, что ни одно из российских судов, входящих в группу, не способно выслеживать подводные лодки США. А вот обратный сценарий «более чем вероятен», добавил он.

В то же время аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Райан Берг напомнил, что в российской доктрине Латинская Америка и Карибский бассейн занимают важное место, поскольку они рассматриваются как сфера противовеса деятельности Вашингтона в Европе.

По его словам, Россия сигнализирует о своей способности проецировать силу в Западном полушарии с помощью своих союзников. «И американским военным, безусловном, придётся быть в состоянии повышенной боеготовности, пока они (российские суда. — ИноТВ) находятся на этом театре», — подчеркнул Берг.