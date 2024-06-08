AP: астронавт, сделавший легендарную фотографию «Восход Земли», погиб в авиакатастрофе

В США на 91-м году жизни в авиакатастрофе погиб один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс, пишет Associated Press. Он известен тем, что сделал первую цветную фотографию Земли из космоса, которая способствовала возникновению глобального экологического движения.

В пятницу в авиакатастрофе погиб бывший американский астронавт, член экипажа корабля «Аполлон-8» Уильям Андерс, сообщает Associated Press. Самолёт, который пилотировал 90-летний Андерс, упал в воду рядом с островами Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Известность астронавту принесла легендарная фотография «Восход Земли», снятая в 1968 году. Это первое цветное изображение земного шара стало одним из важнейших в современной истории, потому что оно изменил отношение человечества к своей планете.

Считается, что фотография способствовала возникновению глобального экологического движения, показав, насколько хрупкой и изолированной кажется Земля из космоса.