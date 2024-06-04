Британский историк: украинский конфликт находится на финальной стадии — но Запад хочет его растянуть

Россия закрепила военное преимущество на поле боя, и у Украины нет никаких шансов на то, чтобы изменить положение в свою сторону. Такое мнение высказал британский историк Джеффри Робертс в интервью Dialogue Works. По его словам, этот конфликт находится «в финальной фазе», однако Запад во главе с США всеми силами старается его растянуть на как можно больший срок.

Как вы оцениваете нынешнюю фазу конфликта на Украине, учитывая происходящее на поле боя и российскую стратегию?

ДЖЕФФРИ РОБЕРТС, британский историк: Я думаю, что война, вероятно, находится в финальной фазе. Но будет ли эта финальная фаза длиться несколько недель или много месяцев — этого я сказать не могу. Россия явно выигрывает войну, она обеспечивает себе решительное военное преимущество. Я просто не вижу никакого варианта, который обеспечил бы Украине военную победу. Она лишь продолжит нести огромные потери и будет вынуждена отступать то тут, то там.

Вопрос только в том, как долго украинцы ещё смогут продолжать сражаться. Потому что вполне возможно, что в недалёком будущем мы придём к моменту, когда украинцы будут фактически не в состоянии продолжать борьбу. И тогда война в той или иной форме завершится.

Если же украинцы всё-таки продолжат воевать… Очевидно, их способность продолжать вести боевые действия зависит от поддержки Запада, от материальной помощи Запада. Я не уверен, что её будет достаточно, но и такое вполне возможно. Но даже если им удастся продолжить борьбу и отступить на оборонительные позиции, где они смогут ещё немного сдерживать русских, — это ничего не изменит в том, что конфликт закончится военной победой России над Украиной и над Западом. Таким я вижу нынешнее положение дел.

Разумеется, я надеюсь, что война закончится как можно скорее, что произойдёт какой-то дипломатический прорыв, что будут организованы переговоры, которые приведут к окончанию войны и к какому-то стабильному мирному урегулированию. Есть некоторые признаки того, что это возможно, — но по большей части всё указывает на то, что война всё равно будет продолжаться ещё некоторое время, потому что украинцы, похоже, полны решимости сражаться дальше, и у них есть для этого ещё немного сил.

Но Запад, Соединённые Штаты, судя по всему, хотят, чтобы война продолжалась. В США, по-видимому, демократы делают ставку на то, что война растянется, по крайней мере, до ноябрьских президентских выборов. Таково их желание: они надеются на то, что украинцы смогут продержаться ещё несколько месяцев.

Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.