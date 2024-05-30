Североатлантическому альянсу не хватает средств ПВО в Восточной Европе. Согласно его собственным оценкам, он располагает только пять процентами систем, необходимых для защиты от ракет и воздушных ударов, сообщает The Daily Telegraph.

НАТО располагает лишь пятью процентами средств ПВО, необходимых для «защиты» Европы от России. Об этом свидетельствуют конфиденциальные оборонительные планы самого Североатлантического альянса, пишет The Daily Telegraph.

По информации издания, один высокопоставленный представитель военного блока заявил, что способность защищаться от ракет и воздушных ударов стала «важной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения». «И прямо сейчас у нас её (способности. — ИноТВ) нет», — добавил он.

Ещё один представитель НАТО признал, что противовоздушная оборона «является одной из самых больших дыр», которые есть у альянса на восточном фланге. «Мы не можем этого отрицать», — отметил чиновник.

Конфликт на Украине выявил необходимость сильной противовоздушной обороны. В прошлом году правительство Великобритании назвало задачу по защите от нападения с воздуха «самой острой за последние 30 лет», обращает внимание The Daily Telegraph.