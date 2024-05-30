Reuters: финский омбудсмен выступила против закона о высылке мигрантов, прибывающих из России

Уполномоченный Финляндии по вопросам равноправия Кристина Стенман раскритиковала предлагаемый правительством закон по борьбе с мигрантами, назвав его «неконституционным». По словам чиновницы, на практике предлагаемая инициатива приведёт к тому, что беженцы, попадающие в скандинавскую страну через Россию, окажутся в опасных ситуациях, пишет Reuters.

Парламент Финляндии должен отклонить законодательную инициативу, которая не позволят мигрантам, прибывающим через границу с Россией, искать убежища. Об этом заявила уполномоченный скандинавской страны по вопросам равноправия Кристина Стенман, сообщает Reuters.

«Существует альтернативы неконституционному закону о пограничной безопасности», — заявила она. По её словам, на практике предлагаемая мера приведёт к выдворению беженцев из Финляндии в «неопределённые и опасные ситуации».

Ранее правительство предложило чрезвычайный закон, позволяющий пограничникам препятствовать мигрантам, пытающимся попасть в страну. Хельсинки утверждает, что Москва способствует пересечениям границы «в отместку» за его вступление в НАТО, но Кремль отвергает эти обвинения, поясняет агентство.

Примечательно, что финские власти сами признавали, что предлагаемая инициатива будет нарушать обязательства страны по предоставлению убежища. Но они решили добиваться её принятия, поскольку «ситуация требует жёстких мер», обращает внимание Reuters.