Reuters: финский омбудсмен выступила против закона о высылке мигрантов, прибывающих из России

23:53
На Волчанском направлении взяли в плен ещё одного военного ГУР Украины
На Волчанском направлении взят в плен ещё один военнослужащий ГУР Украины — из элитного батальона «Солнышко». С ним пообщался военкор RT Александр Симонов.
23:46
Касаткина проиграла Стирнс и не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка и первая ракетка страны Дарья Касаткина уступила американке Пэйтон Стирнс в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.
23:42
ЦПВС: авиация коалиции восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство САР
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что авиация коалиции восемь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии.
23:38
Исмаилов: против такого Дацика даже у Александра Емельяненко есть шансы
Российский тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о поражении Вячеслава Дацика в бою с американцем Шоном Тёрнером.
23:30
Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Женщина погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
23:27
Слишкович: Россия для меня — вторая родина
Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своём отношении к России.
23:25
РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью иерархами Болгарской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями, сослужившими с украинскими раскольниками.
23:18
Анапе присвоили статус муниципального округа
Городу-курорту Анапе присвоили статус муниципального округа.
23:13
Неймар порезал шины на автомобиле одноклубника, который до этого над ним подшутил
Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар порезал шины автомобиля своего одноклубника Ренана Лоди, отомстив за его неудачную шутку.
23:11
Укрэнерго спрогнозировало ухудшение ситуации с энергоснабжением на Украине
Компания «Укрэнерго» спрогнозировала ухудшение ситуации с энергоснабжением на Украине.
23:02
Украинские военные обстреляли жилой сектор в Первомайске в ЛНР
ВСУ обстреляли жилой сектор Первомайска Луганской Народной Республики.
22:59
Журова: Франция точно не будет добра к российским спортсменам на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о российских спортсменах, которые планируют принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
22:58
В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
22:55
«Военная хроника» сообщила об угрозе атаки БПЛА на Крым
«Военная хроника» заявила об угрозе атаки беспилотников на Крым.
22:53
Власти Ватикана: снятие запретов на удары по России чревато эскалацией
Разрешение Украине наносить удары западным оружием по объектам на территории России может привести к эскалации, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
22:50
Пентагон: передаваемое Киеву оружие должно применяться на территории Украины
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что позиция американских военных не изменилась — передаваемое Киеву оружие должно применяться на территории Украины.
22:43
Албегов признался, что его не беспокоит лишение олимпийской медали Игр в Лондоне
Лишённый бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года экс-тяжелоатлет Руслан Албегов прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список спортсменов, которые примут участие в церемонии перераспределения медалей во время Олимпийских игр в Париже.
22:41
Politico: Байден тайно разрешил Украине бить вглубь России оружием США
Президент США Джо Байден втайне дал киевским властям разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России.
22:35
Писториус: Германия отдала Украине четверть мощностей своей ПВО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия отдала Украине четверть мощностей своей ПВО.
22:30
В Свердловской области студент погиб на производственной практике
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о гибели студента на производственной практике.
22:22
В Техасе полиция нашла тело женщины в пасти аллигатора
В Техасе полицейские обнаружили тело женщины в пасти аллигатора.
22:20
Балицкий: силы ПВО сработали над Каменкой-Днепровской
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что средства ПВО сработали над Каменкой-Днепровской.
22:15
Бывший министр спорта Олег Матыцин утверждён в новой должности
Бывший министр спорта России Олег Матыцин утверждён в должности внештатного советника председателя правительства.
22:12
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО около 20:40 мск сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
22:06
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам в сирийской провинции Хомс
Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в сирийской провинции Хомс.
22:00
Аванесян вышла победительницей из российского противостояния с Блинковой в матче второго круга «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче Открытого чемпионата Франции и вышла в третий круг турнира.
21:58
Нидерланды подготовили 300 украинских морпехов с начала 2024 года
В Минобороны Нидерландов заявили, что военные королевства в период со второй половины января по вторую половину мая подготовили на своей территории 300 морских пехотинцев ВСУ.
21:54
Головин не попал в символическую сборную Лиги 1 по итогам сезона-2023/24
Французская Лига 1 представила символическую сборную турнира по итогам сезона-2023/24.
21:50
В Курске произошёл пожар в автосервисе
В Курске произошёл пожар на площади 490 кв. м.
21:43
Три человека в Карелии погибли в ДТП на трассе
В Госавтоинспекции Карелии заявили, что три человека, включая ребёнка, погибли в сгоревшем автомобиле в результате аварии на федеральной трассе «Кола».
21:40
Станкович проведёт первую тренировку со «Спартаком» 21 июня
Новый главный тренер московского «Спартака» проведёт свою первую тренировку в качестве наставника команды 21 июня на клубной базе в Тарасовке.
21:39
Писториус: ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн
Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн.
21:36
«Военная хроника»: ВС России уничтожили последний мост из Волчанска
«Военная хроника» заявила, что ВС России уничтожили последний мост из Волчанска. Данная переправа позволяла пересечь реку Волчью.
21:31
RTVS: премьера Словакии Фицо, возможно, перевезли в столицу страны
Восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица в столицу страны.
21:20
Олимпийская чемпионка Шишкина выступила резко против жёстких тренерских методов в спорте
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как относится к жёстким тренерским методам в спорте.
21:19
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами.
21:13
Российского тяжелоатлета Албегова лишили медали Олимпийских игр в Лондоне
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объявила список спортсменов, которые примут участие в церемонии перераспределения медалей во время Олимпийских игр в Париже.
21:11
Путин пообещал дать свою монету для создания памятника из советских монет
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей установку памятника из советских монет в память о героях Великой Отечественной войны.
21:08
МИД: Россия ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян.
20:56
Гросси заявил, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с рисками
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС по-прежнему сталкивается с угрозами.
20:54
Президент Чехии выразил удовлетворённость отсутствием сборной России по хоккею на чемпионате мира
Президент Чехии Петр Павел поделился мнением об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2024, который проходил в Праге и Остраве.
20:53
Силы ПВО России сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью.
20:48
В России начнут тестировать маркировку ноутбуков и смартфонов
Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в России продлён и расширен на ноутбуки и смартфоны.
20:44
Развожаев: флот в Севастополе проводит тренировки расчётов
Флот в Севастополе в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт проводит тренировки расчётов по противоподводно-диверсионной обороне.
20:40
Лавров подтвердил преемственность линии на развитие связей с арабскими странами
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с послами арабских государств подтвердил преемственность линии России на развитие партнёрских отношений с этими странами.
20:37
Преподаватель университета в Монпелье: у хора русских песен забирают помещение
Преподаватель университета в Монпелье (Франция) Жан Саяд рассказал RT, что в городе уже больше 25 лет существует хор русских песен «Варвара», однако скоро власти заберут у коллектива помещение.
20:34
Медведева — о смерти актрисы Заворотнюк: ужасная новость
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась в связи со смертью заслуженной артистки Российской Федерации Анастасии Заворотнюк.
20:27
Reuters: Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки в Нормандии
Россия не будет приглашена на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
20:25
Постпредство России: пошлины ЕС на российское зерно нацелены на помощь Киеву
В российском постоянном представительстве при ЕС заявили, что повышение пошлин на зерно из России и Белоруссии нацелено не на оказание помощи европейским фермерам, а на поддержку киевского режима.
20:24
Путин наградил Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России наградил бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.