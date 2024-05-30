FAZ: Германия и Франция хотят «напугать» Москву новой ракетой

Париж и Берлин с помпой объявили о разработке ракеты, способной поразить цели в глубине российской территории. Будущая совместная разработка должна устрашить Москву и стать для Европы оружием сдерживания, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Германия и Франция договорились о разработке новой баллистической ракеты с увеличенной дальностью полета. По мнению Frankfurter Allgemeine, России стоит бояться этого оружия. Основой, скорее всего, станут американские Precision Strike Missiles (PrSM), то есть баллистические ракеты класса «земля-земля», которые все еще находятся на стадии разработки – американцы работают над этим оружием с 2016 года. В перспективе комплекс должен заменить устаревающие ATACMS, которые Вашингтон уже передал Киеву.

С точки зрения Берлина, это оружие должно стать важной частью головоломки в общей картине европейского потенциала сдерживания: это обычная ракета, но со значительной дальностью действия.

PrSM может быть использован против командных пунктов, радиолокационных позиций или самолетов на земле. По данным Lockheed Martin, дальность полета оружия на первом этапе разработки составляет более 499 километров. На четвертом этапе ракета должна быть способна пролететь 1000 километров и даже дальше. В дальнейшем система также сможет бороться с ЗРК и подвижными наземными и морскими целями, а также оснащаться бронебойными боеприпасами.

В декабре прошлого года первые ракеты были переданы американской армии. Тем не менее, эти модели имеют только так называемую «раннюю эксплуатационную способность»: хотя теоретически они должны быть готовы к использованию, они еще не полностью разработаны. Согласно отчету аудиторов Конгресса США за 2023 год, ожидается, что эксплуатационные испытания будут завершены в начале 2025 года.

По мнению эксперта Маркуса Шиллера, будущие ракеты станут потенциальным средством сдерживания России для Германии и НАТО. Стратегически целесообразно будет разместить их в скандинавских странах или Польше. «Это может проецировать угрозу далеко на российскую территорию». В этом случае высокоточное оружие будет обладать таким же сдерживающим потенциалом, как это уже давно происходит с российским ракетным комплексом «Искандер», сообщает издание.