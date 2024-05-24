Каждый раз, когда западной помощи оказывается недостаточно для сопротивления, Украина обращается к своим союзникам и фактически выпрашивает разрешения для перехода на новый этап войны. Так было и с танками, и с дальнобойными ракетами. Сегодня Киев просит США разрешения наносить удары по целям внутри России — и, как объясняет журналист Аарон Мате в интервью Judging Freedom, всё указывает на то, что это разрешение будет дано.

Насколько отчаянно положение Украины? В каком состоянии на данный момент пребывают её государственная система и вооружённые силы?

ААРОН МАТЕ, журналист The Grayzone: Что касается государственной системы, то срок Зеленского истёк, но он остаётся у власти, действуя в роли президента — без каких-либо перспектив проведения выборов в ближайшем будущем.

Что касается состояния вооружённых сил, они перенапряжены, испытывают нехватку людей, что уже очень давно многими и со всей очевидностью прогнозировалось, а теперь несут потери. В ходе недавних наступательных действий в Харьковской области Россия уже заняла больше территории, чем Украина в прошлом году за месяцы так называемого контрнаступления. Его готовили несколько месяцев, вкладывая в него военные средства на десятки миллионов долларов, масштабное планирование осуществлялось при прямом участии Пентагона — а Россия за считанные недели уже заняла больше территорий, чем тогда Украина. Это даёт хорошее понимание того, как у Украины обстоят дела.

Какова реакция? Всё, что они могут делать, это призывать к вмешательству на Украине. Зеленский недавно дал The New York Times интервью, в котором, по сути, в очередной раз попросил НАТО установить бесполётную зону — чего не будет, ведь это означало бы Третью мировую войну. Украина хочет от США разрешения использовать американские вооружения и разведданные для нанесения ударов по целям внутри России. Сейчас говорят об отправке на Украину натовских военных инструкторов для ускорения процесса подготовки украинцев, которым сегодня требуется покидать страну для прохождения подготовки у сил США и НАТО. В соответствии с данным предложением, натовские инструктора сами прибыли бы на Украину, чтобы вести подготовку напрямую на местах, таким образом ускоряя процесс.

В общем, на каждом этапе ответ один: «Обратимся за помощью к нашим спонсорам опосредованной войны и усилим напряжённость!» Это мы до сих пор и наблюдали. США многократно говорили, что тот или иной шаг исключён, но они всякий раз отступают от своих слов, когда происходит неизбежное и Украина оказывается не в состоянии справиться с российским натиском. Так было и с ракетами ATACMS, и с танками, которые США раньше не хотели отправлять. Так происходит всякий раз. Сейчас Украина просит о помощи США и большем количестве американских вооружений для нанесения ударов по целям внутри России, и то, как развивалась ситуация до сих пор, даёт все основания ожидать, что это разрешение будет дано.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.