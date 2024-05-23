Американский профессор: чем раньше Украина пойдёт на переговоры, тем лучше будет для неё

Вопреки надеждам Зеленского Украина продолжает нести серьёзные потери, утрачивая территории, в то время как Россия усиливает наступление, заявил в интервью Wion американский профессор Питер Кузник. По его словам в интересах Киева поскорее начать переговоры и искать дипломатические пути решения конфликта.

ВЕДУЩИЙ: Питер Кузник — профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете — с нами на прямой связи из Вашингтона.

В свете последних событий и продвижения России в некоторых частях Украины, включая Харьковскую область, как вы оцениваете военную ситуацию на данный момент?

ПИТЕР КУЗНИК, историк, директор Института ядерных исследований в Американском университете: На данный момент Россия явно наступает, а украинские силы испытывают нехватку вооружений и личного состава и сейчас в состоянии отступления. Зеленский продолжает питать надежду, что они, прежде чем начнутся переговоры, выбьют с Украины все российские войска, но на деле ситуация диаметрально противоположная: на поле боя украинцы несут серьёзные потери, утрачивают территории, Россия же явно ведёт наступление.

ВЕДУЩИЙ: Профессор, прогнозируете ли вы некий новый план президента Путина и Москвы по наступлению на новых направлениях в ближайшие дни или недели?

ПИТЕР КУЗНИК: Россия уже продвигается к Харькову, оттесняя украинские силы, истощая их линии на юге и востоке. Хочет ли Россия взять сам Харьков или просто хочет сформировать буферную зону, её войска подходят к нему достаточно близко, чтобы получить возможность атаковать его значительно большим количеством артиллерии. Кроме того, они могут пойти на Одессу. Итак, чем раньше украинцы согласятся вести переговоры и искать дипломатическое решение, тем лучше будет для Украины, ведь она теряет людей, экономика разрушается, а её переговорная позиция ослабевает.



Дата публикации 22 мая 2024 года.