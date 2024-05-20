Французская журналистка: Украина не была готова к длительному конфликту

Пока Россия берёт реванш за 2022 год, Украина оказалась в сложном положении, считает французская журналистка Анни Добантон. В эфире BFM TV она заявила, что Киев не был готов к затягиванию конфликта: украинское общество начинает уставать, что сказывается на внутренней политике страны.

АННИ ДОБАНТОН, бывшая корреспондентка Radio France в Москве: Я бы хотела добавить, что в том, что происходит (на Украине. — ИноТВ), можно увидеть реванш за 2022 год. То есть она (российская армия. — ИноТВ) вновь пытается сделать то, что не смогла в 2022 году. Такая жестокая игра ставит Украину в очень сложное положение по тысячи и одной причине, которые мы, думаю, перечислим.

Однако главная проблема — продолжительность конфликта, к которой Украина не была готова. Она всё же думала, что сможет достичь своих целей гораздо раньше. Так что, безусловно, ощущается усталость общества, которая начинает потихоньку влиять на внутреннюю политическую игру, потому что страна остаётся открытой к переговорам. Военное положение — это непросто.