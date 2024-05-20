Французская журналистка: Украина не была готова к длительному конфликту

01:40
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка.
01:36
Возгорание кровли произошло в результате атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области
В городе Шебекино Белгородской области в результате прилёта снаряда ВСУ на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.
01:28
Небензя: Израиль продолжит операцию в Газе, несмотря на недостижимость целей
Израиль настроен продолжать свою военную операцию в Газе, несмотря на всё более очевидную невозможность достичь всех заявленных целей.
01:12
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины звучит тревога.
01:02
Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения МУС
США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда против израильского руководства.
01:00
Выставку иностранной трофейной техники в Москве предложили сделать постоянной
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил рассмотреть возможность передачи иностранной трофейной техники на баланс Музея Победы для организации постоянной экспозиции на его территории. Копия обращения на имя министра обороны России Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.
00:48
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования в связи с гибелью при крушении вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
00:38
Небензя: международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США
Международное сообщество в контексте конфликта в секторе Газа должно продолжать оказывать давление не только на Израиль, но и на его главного союзника — США.
00:30
Захарова: заявления США о решении МУС напоминают реакцию запутавшегося паука
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция США на запрос прокурора МУС ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта напоминают «паука, запутавшегося в своей паутине».
00:21
Небензя: милитаризация космоса Западом потребует ответа от России
Милитаризация космоса Западом потребует ответных шагов России, заявил в ходе заседания Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.
00:17
Минздрав предложил внести препарат «Тапентадол» в список наркотических средств
Министерство здравоохранения России предлагает внести вещество тапентадол, которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств.
00:10
Путин утвердил порядок выезда из России сенаторов, депутатов и допущенных к гостайне
Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР.
00:05
Главный прокурор МУС в Гааге Хан отверг обвинения Израиля в антисемитизме
Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан в интервью американскому телеканалу CNN отверг обвинения со стороны Израиля в антисемитизме после решения добиваться ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта.
00:01
В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
00:00
Промоутер Усика: не вижу причин не проводить реванш с Фьюри
Александр Красюк, промоутер Александра Усика, высказался о реванше с британцем Тайсоном Фьюри.
23:52
Небензя: Запад хочет размещать в космосе любые виды вооружений
Отказ ряда стран поддержать в Совбезе ООН предложенную Россией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе обусловлен их желанием сохранить себе свободу рук для размещения там любых вооружений.
23:47
Власти Новороссийска предупредили о тренировочных стрельбах 21 мая
Тренировочные стрельбы пройдут 21 мая в Новороссийске.
23:40
Карпов: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА до лета 2026 года
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует продлить контракт с армейским клубом.
23:37
Китай разочарован, что Совбез ООН не принял резолюцию России по космосу
Факт того, что Совбез ООН не смог принять резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе, инициатором которой выступила Россия, вызывает глубокое разочарование. Об этом заявил постпред КНР при ООН Фу Цун.
23:35
Гоцук — о положении «Пари НН» в РПЛ: это уже дно Марианской впадины
Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.
23:34
Боррель принял к сведению запрос прокурора МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что принял к сведению запрос прокурора МУС выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров движения ХАМАС.
23:18
Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу
Запад сбросил с себя маски, проголосовав в Совбезе ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.
23:16
Мусаев — о победе ЦСКА над «Пари НН»: у спортсменов есть самолюбие, которое заставляет выигрывать
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе армейского клуба над «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России.
23:14
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили
Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный в Белгороде и Белгородском районе в 22:52 мск, отменили.
23:09
МО: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, заявили в Министерстве обороны России.
23:05
СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе
Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.
23:00
Le Parisien: Мбаппе пригласил Макрона на свой прощальный ужин в Париже
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин по поводу своего ухода из французского клуба.
22:59
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
22:54
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
22:49
ВХ: бывший авангард ВСУ, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске
Бывший авангард украинской армии, атаковавший Работино, уничтожается в Волчанске. Об этом сообщает «Военная хроника».
22:45
Федотов — о победе над «Пари НН»: пропущенные голы всегда вызывают недовольство
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ.
22:41
Консультант Лейкина рассказала о способах определения удовлетворённости работой
Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина рассказала, как определить удовлетворённость работой.
22:37
Специалист Белоусова рассказала о плюсах поступления в колледж
Директор АНО ДПО «Национальный центр профориентации и карьерного консультирования» Юлия Белоусова заявила, что к плюсам поступления в колледж относится возможность получения специализированных навыков и компетенций.
22:37
Нидерланды поставят на Украину бронемашины, оснащённые боевыми модулями с ДУ
Бронеавтомобили, оснащённые боевыми модулями с дистанционным управлением (ДУ), в ближайшее время намерены поставить Украине Нидерланды.
22:32
Стилист Герман назвала лён одним из трендов лета 2024 года
Стилист Марина Герман рассказала о трендах 2024 года. В частности, считает эксперт, актуален лён.
22:27
Гендир «Пари НН» — после поражения от ЦСКА: злой рок продолжает преследовать команду
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.
22:27
В Тверской области подняли обломки сбитого в 1942 году бомбардировщика
В Ржевском округе Тверской области поисковики сводной группы отрядов «Память 29-й Армии» (Ржев), «Авангард» (Селижарово) и «Звезда» (Тверь) подняли обломки бомбардировщика Пе-2, сбитого в 1942 году.
22:21
Инвестор Спинка спрогнозировал дальнейший рост стоимости золота
Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что цены на золото продолжат расти и достигнут очередного рекорда.
22:18
Минтранс Турции: система сигнализации у вертолёта Раиси была отключена
Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что Анкара не зафиксировала сигналов с рухнувшего на северо-западе Ирана вертолёта с иранским лидером Ибрагимом Раиси.
22:15
Гости книжного салона в Петербурге отправили более 30 тысяч открыток
Гости Международного книжного салона в Санкт-Петербурга отправили более 30 тыс. открыток с помощью «Литературной почты», что почти в два раза больше, чем годом ранее.
22:15
Площадь пожара в Подмосковье составила 3,6 тысячи квадратных метров
Пламя охватило всю кровлю швейной фабрики в подмосковном Ногинске. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
22:11
«Пари НН» — первый клуб в истории чемпионатов России, пропустивший 6+ голов дважды подряд
«Пари НН» стал первым клубом в истории чемпионатов России, который пропустил 6+ голов дважды подряд.
22:10
В Тверскую область направят более 107 млн рублей на строительство и модернизацию школ
Тверская область получит 107,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию школ.
22:09
МИД: гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок в Афганистан
Гражданам России следует воздержаться от поездок в Афганистан в связи с крайне сложной ситуацией с безопасностью в стране.
22:05
Стало известно о скором запуске благотворительного фонда «Пари и Побеждай»
У PARI появится собственный благотворительный фонд, который станет инструментом реализации социально значимых проектов компании в рамках стратегии устойчивого развития компании.
22:05
Пасечник: склад с ГСМ повреждён при обстреле Свердловска в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ по Свердловску повреждён склад с горюче-смазочными материалами.
22:04
Новое занятие «Разговоров о важном» посвятили Дню детских общественных объединений
В понедельник, 20 мая, прошёл новый урок в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Темой стал День детских общественных организаций, который отмечался 19 мая.
21:56
ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ
ЦСКА нанёс поражение «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.
21:50
Минобороны Германии: ещё семь стран будут поставлять ВСУ технику и ракеты
В Минобороны ФРГ заявили, что ещё семь стран будут поставлять украинской армии технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению ПВО ВСУ.
21:49
Госдеп: Иран просил помощи в связи с авиакатастрофой, но оказать её не удалось
Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, но оказать её не удалось, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.