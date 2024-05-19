CBS: американцы стали в шесть раз чаще обманывать работодателей в тестах на наркотики

Согласно новому опросу лаборатории Quest Diagnostics, работники в США стали обходить тесты на наркотики в шесть раз чаще, чем годом ранее. Как сообщает CBS News, американцы заменяют свои собственные образцы мочи мочой животных или разбавляют специальными веществами, скрывающими наличие наркотиков в образцах. По словам экспертов, это связано с изменением норм и отношения к употреблению наркотиков в США.

Рекордное количество американских работников обманывают работодателей при прохождении тестов на наркотики. Об этом свидетельствуют новые данные лаборатории Quest Diagnostics. Признаки фальсификации образцов мочи и других видов тестов в 2023 году встречались в шесть раз чаще, чем годом ранее. Сегодня к нам присоединяется журналист CBS News MoneyWatch Меган Серулло, для того чтобы обсудить её новый доклад.

Это действительно интересно, я полагаю, но не очень-то удивительно, учитывая, как сегодня меняются взгляды. Но как на самом деле люди обходят эти тесты?

МЕГАН СЕРУЛЛО, журналист CBS News: Рост числа людей, которые обманывают тесты на наркотики, действительно отражает изменение норм и отношения к употреблению, например, той же марихуаны.

Есть два способа. Люди либо заменяют свои собственные образцы мочи мочой кошки или собаки, мочой животного, то есть подменяют образец, или же изменяют его, используя вещество, которое призвано скрыть наличие наркотиков в образцах.

Люди явно думают, что они самые умные, а в итоге попадаются… Я имею в виду, что в таких местах, как лаборатория Quest Diagnostics, всё точно раскрывается.

Давайте поговорим о том, насколько сильно изменились показатели. Ведь все мы знаем, что люди, вероятно, подделывали свои тесты на наркотики на протяжении многих поколений или, по крайней мере, десятилетий. Но о чём свидетельствует тот рост, который вы обнаружили?

МЕГАН СЕРУЛЛО: Уровень положительных результатов, кстати, остался практически прежним — у 4,6 процентов работников тест на наркотики оказался положительным. Зато в шесть раз увеличилось число случаев, когда люди обманывают тесты. Эксперты считают, что это отражает изменение норм употребления наркотиков в обществе.

Например, марихуана теперь легальна в 24 штатах. Эти изменения в законодательстве распространяются и на рабочие места, что проявляется в результатах тестов, проведённых Quest Diagnostics. Это свидетельствует о том, что компаниям необходимо модернизировать свою политику тестирования или, по крайней мере, обсудить, как можно можно улучшить эту политику и когда имеет смысл, а когда не имеет смысла тестировать работников.

Когда я увидела ваш доклад, то, признаться, подумала: ну, кто в наше время до сих пор проводит тесты на марихуану? Я ещё могу понять, если вы пилот или водитель грузовика… В общем, не могли бы вы рассказать о тех отраслях, в которых, согласно вашему исследованию, люди обманывают больше всего?

МЕГАН СЕРУЛЛО: Многие отрасли до сих пор проводят такие тесты. И, как вы и сказали, если вы работаете с тяжёлой техникой, то вы вряд ли захотите, чтобы ваши работники принимали наркотики.

Эти тесты должны служить сдерживающим фактором. Их главная цель — обеспечить безопасность на рабочем месте. Интересно, что процент положительных результатов оказался высоким на офисных работах: менеджмент, администрация, сфера недвижимости, финансов и страхования. Не уверена, с чем это связано, но эксперты говорят, что это отражает, опять же, растущую нормализацию употребления наркотиков.

Получается, по большей части это «белые воротнички»?

МЕГАН СЕРУЛЛО: Да.

Это интересно. Ладно, ещё немного, прежде чем мы вас отпустим. Вы упомянули, что что-то необходимо менять. Что предлагают эксперты, с которыми вы общались? Сесть работодателям за стол переговоров с законодателями? Как это всё осуществить?

МЕГАН СЕРУЛЛО: Как вариант. Стоит отметить, что, когда люди прибегают к обману, это лишает работодателей важного инструмента. Эта процедура призвана обеспечить безопасность на рабочем месте. И один эксперт из Quest Diagnostics, врач, с которым я разговаривала, сказал, что на самом деле существуют более эффективные способы выявления употребления наркотиков, потому что анализ мочи сдаётся при закрытых дверях. Взятие слюны же лучше тем, что лаборант сам проводит тест, собирая образец. И если в образцах мочи наркотики могут проявиться только через некоторое время, то в анализах слюны они проявляются сразу же. Так что такой вариант тоже рассматривается, этот тип теста одобрен.

И, в конце концов, да, законодателям, политикам, компаниям и даже самим работникам надо сесть за стол переговоров и провести открытую беседу о том… о том, как наркотики влияют на рабочий процесс! (смеются) Ладно, не совсем так. Скорее о том, как модернизировать политику и процедуры прохождения тестов на наркотики, чтобы продолжать поддерживать безопасность на рабочих местах во всех отраслях.

Хорошо, будем ждать от вас новых репортажей на эту тему. Спасибо, Меган!

МЕГАН СЕРУЛЛО: Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 18 мая 2024 года.