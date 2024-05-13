Fox News Оригинал

Конгрессвумен Грин: спикер Джонсон в кармане у демократов, поэтому он и отказывается защищать Трампа

Материал представлен в переводе ИноТВ
В интервью Fox News республиканка Марджори Тейлор Грин обрушилась с критикой на спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона. По её словам, политик находится под покровительством Демократической партии и пытается навредить экс-президенту Дональду Трампу, несмотря на показную поддержку.

Послушайте, люди пытаются выяснить, какое преступление совершил президент Трамп, который дни напролёт проводит в зале суда на Манхэттене. Как вы думаете, почему Майк Джонсон хочет финансировать (спецпрокурора, ведущего расследование в отношении Трампа. — ИноТВ) Джека Смита?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессвумен от Джорджии: Что ж, демократы владеют Майком Джонсоном. И это ещё раз доказало мою правоту. Когда я внесла предложение о его отстранении, Майка Джонсона спасли не республиканцы, а демократы.
 
И вот у вас есть Нэнси Пелоси, которая была спикером палаты представителей при обоих импичментах Трампа, а также  Джерри Надлер, который возглавлял комитет по юридическим вопросам, занимавшийся импичментами. Оба они проголосовали против, чтобы спасти Майка Джонсона.
 
Это говорит американцам всё, что им необходимо знать. Майк Джонсон у демократов в кармане. И он отказывается защищать президента Трампа, хотя при любой возможности наведывается в Мар-а-Лаго и обнимает его (Трампа. — ИноТВ) как можно крепче.
 
Дата выхода в эфир 12 мая 2024 года.
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источник
Fox News США Северная Америка
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