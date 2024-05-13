BFM TV: всё больше французских мэрий вооружают муниципальных полицейских

После молодёжных беспорядков прошлым летом во Франции местные власти всё чаще выдают полицейским патрулям оружие, передаёт BFM TV. Население поддерживает такое решение, которое привлекает новые кадры.

САМАНТА САНСУЛИ, заместитель начальника муниципальной полиции в Оржвале: Добрый день! У вас всё хорошо?

Вот уже два года Саманта, работающая в муниципальной полиции, патрулирует улицы этого тихого городка к западу от Парижа. Она решила претендовать на место в Оржвале не только ради жизненных условий.

САМАНТА САНСУЛИ: Я бы не приехала в Оржваль, если бы не закон о выдаче оружия. Потому что я считаю, что сейчас муниципальный полицейский должен быть вооружён.

Это необходимое требование как для Саманты, так и для мэрии. На фоне нехватки стражей правопорядка по всей стране мэру удалось нанять четырёх новых полицейских, которые разделяют такой подход.

ДОМИНИК БРЁЗЕН, заместитель беспартийного мэра Оржваля: Мы всё же сталкиваемся с множеством нарушений, пусть даже во время проверок на дороге: они не останавливаются, даже если взмахнуть жезлом.

Через четыре месяца шестерым муниципальным полицейским выдадут пистолет. Согласно опросу в соцсетях, такое решение поддерживают 60 процентов местного населения.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я думаю, это хорошо.

ЖУРНАЛИСТКА: Почему?

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Чтобы у них была возможность делать то, что от них требуется.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я задаюсь вопросом, нужны ли в таком маленьком городе, как Оржваль, вооружённые полицейские.

ДРУГАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Думаю, теперь это необходимо, принимая во внимание нынешнюю обстановку.

Согласно последней статистике министерства внутренних дел, в 2021 году 58 процентов муниципальных полицейских носили летальное оружие. В последние годы этот показатель продолжает расти.