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Newsweek: доверие американцев к вооружённым силам США падает

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Доверие граждан США к своим вооружённым силам упало до самой низкой за два десятилетия отметки, сообщает Newsweek со ссылкой на опрос Gallup. При этом 35% опрошенных заявили, что их страна тратит чересчур много на армию и оборону.
Newsweek: доверие американцев к вооружённым силам США падает
AP

За последние два десятилетия доля граждан США, доверяющих вооружённым силам своей страны, снизилась, пишет Newsweek со ссылкой на новый опрос Gallup.

Как показал этот опрос, армии США по-прежнему доверяет подавляющее большинство американцев — 81%. Однако свежие данные указывают на снижение этого показателя по сравнению с 2006 годом, когда о своём доверии к ВС США заявляли 83% американцев, и тем более по сравнению с 2010 годом, когда этот показатель достиг рекордного за два десятилетия значения — 90%.

Кроме того, согласно опросу, 29% американцев считают, что правительство Соединённых Штатов тратит слишком мало на армию и национальную оборону, при этом о чересчур больших расходах заявили 35% опрошенных, а 33% респондентов заявили, что американские власти тратят правильную сумму.

Между тем, как напоминает издание, в прошлом году отдельный опрос показал, что большинство взрослых американцев не захотели бы служить в армии, если бы США вступили в крупную войну. Этот же опрос также показал, что американцы теряют доверие к другим институтам власти, в том числе к судебной системе и национальному правительству.

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Newsweek США Северная Америка
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