WP: большая часть американской военной помощи Украине не покинет США

Большая часть одобренной на этой неделе американской военной помощи Украине и Израилю не покинет пределов США, пишет The Washington Post. По данным издания, почти две трети выделенных средств пойдёт на создание рабочих мест в США и поддержание экономики страны.
Большая часть средств, выделенных США в качестве военной помощи Израилю и Украине, будет потрачена в Соединённых Штатах или на американскую оборонную промышленность, сообщает The Washington Post.
Как отмечает издание, примерно две трети американской помощи иностранным государствам расходуется через компании, расположенные в самих Соединённых Штатах. Например, продовольственная помощь должна покупаться в США и доставлять её должны именно американские перевозчики. Исключение — небольшое количество средств, предназначенных для Израиля, всё остальное должно быть использовано для закупок американской военной техники и обучения военных в США.
Таким образом, принятие пакетов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на самом деле направлено на создание новых рабочих мест в США, что, в свою очередь, поддерживает экономику страны.
Почти 80% средств будет направлено либо производителям оружия, либо для финансирования операций министерства обороны и за рубежом. А ещё чуть более $20 млрд зарезервировано на гуманитарную или экономическую помощь, при которой зачастую требуется, чтобы средства поступали организациям, базирующимся в США.
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