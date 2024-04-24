Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл обвинил в задержке помощи Киеву Такера Карлсона и Дональда Трампа. Как сообщает NBC, Макконелл видит проблему в «демонизации Украины» Такером, который, имея большое влияние, смог убедить республиканцев в том, что помогать Киеву — это плохая идея. Экс-президент, в свою очередь, также имел «неоднозначные взгляды» и не хотел, чтобы его партия одобряла законопроект.

Почему вам потребовалось так много времени, чтобы убедить остальных восемь республиканцев принять вашу позицию? Дело в общем характере этого законопроекта? И что за это время потеряла Украина?

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер меньшинства в сенате США: Хороший вопрос. И вы уже знаете на него ответ.

Я думаю, что демонизация Украины началась с Такера Карлсона, который, на мой взгляд, в итоге всё же сделал то, что должен был сделать за всё это время, — взял интервью у Владимира Путина. У него огромная аудитория, которая убедила многих высокопоставленных республиканцев, что, возможно, это (помощь Украине. — ИноТВ) было ошибкой.

Полагаю, что и у нашего бывшего президента на это были неоднозначные взгляды. Мы все, включая меня, понимали, что ситуация на границе — это полная катастрофа. И, Чэд, ты помнишь, как мы освещали все этапы, через которые проходили. Сначала была попытка принять закон, который обязывал нас договориться с демократами. Потом несколько наших членов решили, что этого недостаточно. А потом наш кандидат в президенты, похоже, вообще не захотел, чтобы мы что-то делали.

На то, чтобы разобраться с этим, ушли месяцы. В итоге мы приняли то дополнение, которое было предложено изначально и которое решило не все проблемы. Вопрос с границей так и остался не решён. Но это, безусловно, помогло разобраться с растущими на данный момент угрозами.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.