DW: «пощёчина американцам» — если демократы хотят махать флагами Украины, пусть делают это там

Демократов, которые размахивали флагами Украины в конгрессе после принятия пакета финансирования, нужно депортировать на Украину — пусть машут на фронте. Такое мнение высказал политический обозреватель The Daily Wire Мэтт Уолш. По его словам, подобное поведение недопустимо для людей, которые избраны представлять интересы США, а это действие стало откровенным плевком в лицо американскому народу.

В пятницу мы говорили о пакете иностранной помощи, который только что был одобрен палатой представителей, что стало ужасным, хотя и предсказуемым предательством американского народа. Теперь мы будем отправлять миллиарды долларов, дополнительные миллиарды в другие страны: львиная доля достанется Украине, но Израиль и Тайвань также получат свои миллиарды.

Чтобы сделать это предательство ещё более очевидным, чтобы ещё сильнее ткнуть нас в него лицом, демократы палаты представителей отпраздновали одобрение законопроекта очень показательным и символичным образом. Об этом сообщает The Daily Wire: «Многие демократы размахивали украинскими флагами в зале палаты представителей в субботу, когда её члены проголосовали за принятие ряда пакетов финансирования, предусматривающих выделение 95 миллиардов долларов на иностранную помощь Украине, Израилю и Тайваню, но при этом не смогли решить пограничный кризис Джо Байдена. По каждому предложению о помощи было проведено отдельное голосование: 60 миллиардов долларов было выделено Украине, около 17 миллиардов — Израилю, 9 миллиардов — на гуманитарную помощь и 8 миллиардов — на поддержку Тайваня».

Так вот, чтобы отпраздновать это дело, они стали скандировать «Украина!», размахивая украинскими флагами. Кажется, у нас есть видеозапись. Давайте посмотрим.

Да. Достойно порицания.

Излишне говорить, что все эти законодатели должны быть исключены из конгресса. Они должны быть изгнаны и депортированы на Украину — потому что, если вы так хотите махать украинскими флагами, можете делать это прямо там. Здесь вы нам не нужны. Ни одному законодателю не должно быть позволено поднимать иностранный флаг в здании Капитолия, пока он работает в качестве выборного должностного лица. Это должно быть незаконно.

Честно говоря, я бы вообще запретил им размахивать иностранными флагами где бы то ни было до тех пор, пока они занимают свою должность. Если бы это зависело от меня, я бы не позволил им махать даже в собственных домах, пока они занимают выборную должность, пока они пребывают на посту. Потому что если вы избраны представлять Америку, вы должны показать, что вы верны исключительно Америке.

Но даже если вы считаете, что распространение запрета на их дома — это уже чересчур (что, в принципе, верно), мы все должны согласиться с тем, что им по крайней мере не следует делать этого в Капитолии во время заседания конгресса. Это просто отвратительная и намеренная пощёчина народу, призванная послать нам сообщение. И мы вас услышали, ясно и чётко.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2024 года.