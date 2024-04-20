Fox Business: республиканцы не горят желанием предоставлять помощь Украине

Накануне голосования в палате представителей лишь 17 процентов избирателей-республиканцев поддерживают выделение дополнительной помощи Украине, приводит Fox Business данные нового опроса. В интервью каналу конгрессмен-республиканец Рассел Фрай выразил «серьёзные сомнения» в целесообразности такого шага.

МАРИЯ БАРТИРОМО, ведущая Fox Business: Завтра палата представителей будет голосовать по законопроектам о помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, помощи Израилю в размере 26 миллиардов долларов и помощи Индо-Тихоокеанскому региону в размере 8 миллиардов долларов. Законодатели также рассмотрят четвёртый законопроект, связанный с национальной безопасностью, и законопроект об охране границ. По данным нового опроса The Daily Signal, 47 процентов избирателей против предоставления помощи Украине, а среди избирателей-республиканцев его поддерживают только 17 процентов. Против предоставления помощи Израилю проголосовали 50 процентов избирателей; его поддерживают лишь 32 процента избирателей-республиканцев.

Ко мне присоединяется конгрессмен из Южной Каролины Рассел Фрай, член правительственных комитетов по вопросам судебной системы, по надзору и по вооружению. Зачем столько законопроектов?

РАССЕЛ ФРАЙ, конгрессмен-республиканец от Южной Каролины: Печальная реальность в том, что Израиль только что подвергся нападению. Посмотрите на календарь: то, чем мы должны были заниматься на этой неделе, кардинально поменялось. Причина в том, что Иран делает напрямую, — то есть не через приспешников, а напрямую выступая против правительства Израиля. Так что задача этой недели — противостоять Ирану.

Но меня беспокоит, что также рассматривают множество других направлений, в частности, как вы упомянули, Украину, в отношении которой у меня серьёзные сомнения. План на этой неделе таков: мы будем голосовать по каждому из вопросов отдельно. Мы должны поддержать нашего сильнейшего союзника на Ближнем Востоке — Израиль, но у меня большие опасения по украинскому направлению. Каждый из этих вопросов станет частью более крупного пакета помощи, но по каждому все члены палаты будут голосовать отдельно.