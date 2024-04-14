TVL Оригинал

Экс-глава внешней разведки Франции: политика США по Украине ослабила Европу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинский конфликт ослабил Европу и заставил её сильнее подчиняться указке США, считает бывший директор Главного управления внешней безопасности Франции Ален Жуийе. Американская политика по Украине привела к экономическому кризису во всех европейских странах, тогда как США получают сплошную выгоду.

АЛЕН ЖУИЙЕ, бывший директор Главного управления внешней безопасности: Спустя два года украинского конфликта видны его последствия: с начала войны на Украине Европа значительно ослабла. США этим пользуются, потому что Америка стала по факту главным поставщиком газа. В скобках замечу, что мы покупаем американский сжиженный природный газ гораздо дороже, чем его продают компаниям и частным лицам в США. Так что, если хотите, кругом сплошная выгода.

Сейчас наблюдается серьёзный экономический кризис, потому что Германия неожиданно для себя оказалась в рецессии. Ведущее государство Европы с полностью подорванной экономикой.
 
Что касается Франции, то после, в кавычках, «новости», что её бюджет в прошлом году сократился гораздо больше, чем сообщалось, совершенно ясно, что все европейские страны испытывают сложности. Британцам плохо, всем плохо. Всем плохо, и это результат политики США.
 
Так что нужно чётко понимать: да, Европа ослабла, и потому намного больше, чем раньше, подчиняется США. Прежде всего я имею в виду Германию, которая начинала приобретать настоящую независимость в своей международной политике, однако США совершенно очевидно вернули её в строй в этом нет никаких сомнений.
 
Дата выхода в эфир 13 апреля 2024 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
TVL Франция Европа
теги
газ геополитика Германия Европа кризис СПГ спецоперация России на Украине США Украина Франция экономика экономический кризис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров