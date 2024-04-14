Экс-глава внешней разведки Франции: политика США по Украине ослабила Европу
АЛЕН ЖУИЙЕ, бывший директор Главного управления внешней безопасности: Спустя два года украинского конфликта видны его последствия: с начала войны на Украине Европа значительно ослабла. США этим пользуются, потому что Америка стала по факту главным поставщиком газа. В скобках замечу, что мы покупаем американский сжиженный природный газ гораздо дороже, чем его продают компаниям и частным лицам в США. Так что, если хотите, кругом сплошная выгода.
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