Украинский конфликт ослабил Европу и заставил её сильнее подчиняться указке США, считает бывший директор Главного управления внешней безопасности Франции Ален Жуийе. Американская политика по Украине привела к экономическому кризису во всех европейских странах, тогда как США получают сплошную выгоду.

АЛЕН ЖУИЙЕ, бывший директор Главного управления внешней безопасности: Спустя два года украинского конфликта видны его последствия: с начала войны на Украине Европа значительно ослабла. США этим пользуются, потому что Америка стала по факту главным поставщиком газа. В скобках замечу, что мы покупаем американский сжиженный природный газ гораздо дороже, чем его продают компаниям и частным лицам в США. Так что, если хотите, кругом сплошная выгода.

Сейчас наблюдается серьёзный экономический кризис, потому что Германия неожиданно для себя оказалась в рецессии. Ведущее государство Европы с полностью подорванной экономикой.

Что касается Франции, то после, в кавычках, «новости», что её бюджет в прошлом году сократился гораздо больше, чем сообщалось, совершенно ясно, что все европейские страны испытывают сложности. Британцам плохо, всем плохо. Всем плохо, и это результат политики США.

Так что нужно чётко понимать: да, Европа ослабла, и потому намного больше, чем раньше, подчиняется США. Прежде всего я имею в виду Германию, которая начинала приобретать настоящую независимость в своей международной политике, однако США совершенно очевидно вернули её в строй — в этом нет никаких сомнений.