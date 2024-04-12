Украинские власти представляют собой преступную организацию, и они не остановятся ни перед чем в отчаянной попытке ещё сильнее втянуть Запад в продолжающийся конфликт. Именно поэтому ВСУ продолжат атаки на Запорожскую АЭС, несмотря на возможные губительные последствия для всего мира, рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Мы знаем, что русские говорят о возможном нападении на Запорожскую АЭС. Вы думаете, дело дойдёт до того, что украинцы снова, что они атакуют эту станцию?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Они уже нападали на эту атомную электростанцию. Вопрос не в том, собираются ли они это сделать. Они уже атаковали её. Они недавно атаковали её и будут продолжать атаковать.

Украина — страна, вышедшая из-под контроля. Она буквально олицетворяет тонущего человека, который тянет на дно любого спасателя, который приходит на помощь. Она отчаянно пытается остаться на плаву, хватаясь за любую соломинку.

И это (нападения на Запорожскую АЭС. — ИноТВ) является актом отчаяния. Это попытка создать представление о надвигающейся катастрофе, которая каким-то образом побудит НАТО, Европу или кого-то ещё вмешаться на стороне Украины, чтобы помешать русским выиграть эту войну.

Этот план не сработает. Я имею в виду, что Россия заявляет об угрозе, которой она противостоит, но она не будет менять своё поведение из-за того, что делает Украина. Это (атаки на ЗАЭС. — ИноТВ) лишний раз гарантирует, что преступное предприятие, известное как Украина, прекратит своё существование.





Как можно оправдать сохранение у власти правительства, которое намеренно создаёт условия, грозящие разрушительными последствиями не только его собственному народу и России, но и всей Европе и всему миру? Как мир может мириться с существованием такого правительства?





Нет никакого основания для самообороны, которое позволило бы Украине делать то, что она делает, атакуя АЭС с целью создания потенциала катастрофы, которая теоретически могла бы принести иностранную помощь на украинскую территорию.

Дата публикации 11 апреля 2024 года.