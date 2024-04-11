Reuters: в демократию в мире никто больше не верит

Свежий опрос показал, что избиратели во многих странах теряют веру в демократию и её институты, сообщает Reuters со ссылкой на Международный институт демократии и содействию проведению выборов. Такие результаты выглядят особенно мрачно, учитывая, что в 2024 году более половины населения мира участвуют в выборах. Так, в США лишь 47% респондентов уверены, что избирательные процессы в их стране заслуживают доверия.

В 2024 году более половины населения мира участвует в выборах. На этом фоне особенную обеспокоенность вызывают результаты опроса, проведённого Международным институтом демократии и содействия проведению выборов (IDEA), сообщает Reuters. Он показал, что избиратели во многих странах теряют веру в демократию и её институты.

В опросе, проведённом в период с июля 2023-го по январь 2024 года принимали участие представители 19 стран. Из них в 11 странах, включая Соединённые Штаты и Индию, менее половины избирателей считали, что последние выборы были свободными и справедливыми. В восьми странах большинство опрошенных предпочитают «сильного лидера, которому не нужно беспокоиться о парламенте или выборах».

Что касается судебной системы, то, по данным агентства, лишь жители Дании уверены, что суды «всегда» или «часто» обеспечивают доступ к правосудию.

«Демократические страны должны отреагировать на скептицизм своей общественности как путём улучшения управления, так и путём борьбы с растущей культурой дезинформации, которая способствует распространению ложных обвинений против заслуживающих доверия выборов», — цитирует Reuters заявление генерального секретаря IDEA Кевина Касас-Заморы.

При этом опрос показал, что в Соединённых Штатах накануне президентских выборов лишь 47% респондентов уверены в том, что избирательные процессы в их стране заслуживают доверия.

Не всё спокойно и по другую сторону Атлантики. Так, в феврале парламент осудил то, что он назвал попытками России подорвать европейскую демократию. В июне запланированы выборы в Европейский парламент. Велика вероятность, что ультраправые могут добиться здесь значительных успехов, опасается агентство. Это может оказать влияние на политику Евросоюза, в частности на поддержку Украины.