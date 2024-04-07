WSJ: из-за нехватки снарядов ВСУ вынуждены искать бюджетные, но опасные решения
На фоне отсутствия новой военной помощи со стороны США Вооружённые силы Украины, чтобы не остаться совсем без боеприпасов, вынуждены прибегать к «бюджетным решениям», сообщает The Wall Street Journal.
Так, некоторым солдатам приходится нырять в болота и проходить километры по минным полям в поисках неиспользованных снарядов или остатков от российских боеприпасов, чтобы затем изготовить из них бомбы.
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