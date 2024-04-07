WSJ: из-за нехватки снарядов ВСУ вынуждены искать бюджетные, но опасные решения

Дефицит боеприпасов подталкивает ВСУ к бюджетным, но опасным решениям: по минным полям и болотам украинские военнослужащие ищут неиспользованные снаряды или остатки от российских боеприпасов, пишет The Wall Street Journal. Однако издание предупреждает, что, хотя эти найденные и изготовленные снаряды помогают, они не могут полностью компенсировать огромную нехватку снарядов.

На фоне отсутствия новой военной помощи со стороны США Вооружённые силы Украины, чтобы не остаться совсем без боеприпасов, вынуждены прибегать к «бюджетным решениям», сообщает The Wall Street Journal.

Так, некоторым солдатам приходится нырять в болота и проходить километры по минным полям в поисках неиспользованных снарядов или остатков от российских боеприпасов, чтобы затем изготовить из них бомбы.

Хотя найденные и изготовленные снаряды помогают, они не могут полностью компенсировать огромный дефицит снарядов в Киеве: по оценкам командиров, российские силы выпускают примерно в пять раз больше снарядов в день.

Военнослужащие 92-й штурмовой бригады ВСУ, которая ведёт боевые действия в районе Андреевки, рассказали WSJ, что нехватка артиллерийских снарядов настолько велика, что, даже когда беспилотники обнаруживают российские цели, бригада не всегда может вести по ним огонь. «Если бы российские силы предприняли крупномасштабную атаку, у нас закончились бы снаряды. Мы находимся в режиме постоянной экономии», — утверждает один из военных.