В то время, как Киев страдает от нехватки оружия и задержек с поставками американских вооружений, Россия извлекает выгоду от использования высокоэффективных планирующих бомб. Как пишет UnHerd, они уничтожают многоэтажные здания одним ударом, их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и её моральный дух. Поэтому вполне вероятно, что эти бомбы станут ключевым звеном вероятного российского наступления.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина укрепит оборону Харькова, и предупредил, что любая попытка захватить второй по величине город страны окажется для Москвы «фатальной». Однако, пишет UnHerd, уверенность Сырского в украинских укреплениях может показаться неоправданной, поскольку строительство эшелонированной обороны продвигается тревожно медленно.

Необходимое финансирование было предоставлено лишь в январе, а работы начались только 1 марта. Хотя Украина намерена возвести к концу весны уже три линии укреплений общей протяжённостью 2000 км, сохраняется тревога насчёт хрупкости стройматериалов, неудовлетворительных темпов строительства и нехватки всего, от людей до мин. Киеву следует отнестись к этим вопросам со всей серьёзностью: именно неприступные оборонительные линии позволили России выдержать контрнаступление ВСУ в прошлом году.

Однако, отмечает издание, недостатки обороны — не единственная проблема, тревожащая украинских командиров. Киев страдает от нехватки оружия и задержек с поставками американских вооружений, а Россия извлекает выгоду от использования высокоэффективных планирующих бомб — обычных авиабомб, оснащённых оперением и системой наведения.

Москва начала их использовать ещё в прошлом году, но в последнее время значительно нарастила их производство. Они сыграли решающую роль в февральской победе Москвы, закончившейся взятием Авдеевки. Украинские войска сообщали, что противник сбрасывает по 60–80 бомб в сутки — в том числе по бегущим солдатам. Планирующие бомбы уничтожают многоэтажные здания одним ударом, их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и её моральный дух: даже опытные бойцы жалуются на рвоту, сотрясение мозга и контузию от столь мощных взрывов.

Эти бомбы наверняка станут ключевым звеном предстоящего российского наступления. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время они представляют собой «главное преимущество России на поле боя».