Скотт Риттер: Запад начал морально готовиться к переговорам с Россией — и уступкам в её адрес

Катастрофическое положение украинских войск и невозможность выхода Киева на «границы 1991 года» с некоторых пор понимают даже американцы — и западные СМИ начали постепенно формировать в умах идею о том, что конфликт будет урегулирован через переговоры, по итогам которых Украина уступит часть своих территорий Москве, полагает бывший морпех Скотт Риттер. Как заявил Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону, именно такую цель преследуют последние публикации агентства Reuters.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: ...А разница, на мой взгляд, в том, что, когда в это дело вовлеклась Виктория Нуланд, между Зеленским и американцами произошло определённое выяснение отношений по поводу хода этой войны. Думаю, что даже американцы уже говорят Зеленскому: «Брось уже эту фантазию про победу на поле боя — ты её не одержишь, нам больше нечего тебе отдавать; послушай-ка, Зеленский, эти деньги, которые заблокировали в конгрессе, в ближайшей перспективе не разблокируют, понимаешь?» Хотя Майк Джонсон сказал: «Не-а, законопроект нежизнеспособен», демократы обещают провернуть «парламентский манёвр» — но на это ведь понадобится 30 дней. А за 30 дней Украина потеряет ещё 50-60 тысяч человек, а на замену им никто приходить не будет.



Ну а Сырский делает то, что Залужный, по его собственным словам, и хотел сделать, только Зеленский теперь это поддерживает, потому что понимает, что не может себе позволить, чтобы его действиями руководили фантазии, что реалии на поле боя должны соответствовать политическим реалиям, которые он имеет, а они — в том, что ему нужно добиться, чтобы союзники приняли тот факт, что самый лучший вариант, который светит сейчас Украине, и есть тупиковое положение — то самое, о котором вслух говорил Залужный ещё в декабре.





Вот только это — никакой не тупик, это — разгром, это — крах украинской армии, и изменить ситуацию никто не в силах. А это уже возвращает нас к предыдущему сюжету, который вы взяли у Reuters.





Та статья в Reuters — не о каких-либо шагах Путина, она — о панике на Западе по поводу того, как бы нам найти выход из всей этой ситуации. И да, там предлагаются идеи, которые представляют собой плод фантазии, но для чего реально предназначен материал, так это для того, чтобы создать в умах мысль об урегулировании через переговоры. Там говорится, что возвращением Украины всех территорий в границах 1991 года и вытеснением России из Крыма* эта война не закончится, — она закончится только по результатам договорённостей, которые будут достигаться на переговорах, и, скорее всего, эти договорённости будут подразумевать передачу России всех территорий, которые она занимает на данный момент.





А ещё там говорится, что лучший сценарий, на который может надеяться Украина, — в том, что, если она пораньше пойдёт на мировую, она сможет сохранить некоторые территории, которые являются частью концепции Новороссии, как её представил Владимир Путин.

Дата публикации 30 апреля 2024 года.