NYT: спикер Джонсон обещает решить токсичный украинский вопрос, но скептики ему не верят

В частных беседах спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявлял, что собирается решить вопрос об отправке дополнительных денег Киеву. Но некоторые сторонники Украины на Капитолийском холме сомневаются, что политик выполнит обещания и обращают внимание на его склонность угодить собеседникам, пишет The New York Times.

В нескольких приватных разговорах спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон пообещал, что собирается решить вопрос о помощи Украине. Его заявления свидетельствуют о том, что он ищет способ протолкнуть законопроект по этому вопросу с наименьшими политическими потерями для себя, пишет The New York Times.

Джонсон может попытаться увязать дополнительное финансирование правительства Зеленского с другими мерами. Например, с отменой моратория на экспорт американского СПГ. Но любая комбинация, которую он вынесет на голосование, скорее всего, приведёт в ярость растущее изоляционистское крыло Республиканской партии, которое считает тему дополнительного спонсирования Киева «токсичной».

В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая уже грозила лишить Джонсона занимаемой должности, если он продолжит продвигать помощь Украине в ущерб США, подала резолюцию, призывающую к его отстранению. Она заявила, что таким образом хочет послать ему «предупреждение».

Следовательно, Джонсону в значительной степени придётся полагаться на голоса демократов. Но объединённый пакет помощи Украине и Израилю, подобный тому, который был принят сенатом в прошлом месяце, вероятно, окажется обречён на провал из-за коалиции правых республиканцев, выступающих против выделения денег Киеву, и левых демократов, выступающих против помощи Тель-Авиву, отмечает издание.

Кроме того, некоторые вашингтонские скептики опасаются, что «приятные комментарии» Джонсона по Украине просто отражают его склонность говорить людям то, что они хотят услышать. Законодатели давно заметили за спикером привычку создавать у слушателей из враждующих фракций впечатление, что он согласен с каждой из них, обращает внимание The New York Times.