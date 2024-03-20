Рон Пол ещё десять лет назад предупреждал, что не надо США соваться на Украину
Примерно полгода назад до многих, даже до тех, кто не следит внимательно, начало доходить, что вооружённый конфликт на Украине — это серьёзно. Это не то, что нам говорили. Это не на пользу Украине и жителям этой несчастной страны. Да и Соединённым Штатам, Западу это тоже не на пользу. Пожалуй, в будущем это будут рассматривать как поворотный момент в истории Запада, причём поворот здесь не в лучшую сторону.
Кто мог предвидеть такое? Кто мог знать, скажем, десять лет назад, что на самом деле активность США на Украине не была попыткой принести свободу украинцам, а была масштабной операцией спецслужб по втягиванию США в войну с Россией по до сих пор непонятным причинам? Кто мог это разглядеть? Ну, на самом деле, один человек понимал всё это десять лет назад, и этот человек — Рон Пол. Не будем голословны, вот он в 2014 году.
РОН ПОЛ, бывший конгрессмен США: Я говорю, скорее, с позиции американских налогоплательщиков. Это не служит нашим интересам. За последние десять лет мы уже потратили 5 миллиардов долларов, пытаясь подобрать украинское руководство по своему вкусу. А затем мы участвовали в свержении правительства Януковича. Тогда-то и началось то, что мы видим в последнее время. Но мы были слишком вовлечены. Во внешней политике я за невмешательство. Это не наше дело, это никому не на пользу. Это часть той же проблемы, из-за которой мы катастрофически увязли на Ближнем Востоке. Гибнет много людей, тратится много денег, а мы по-прежнему страдаем от последствий войн в Ираке и Афганистане. И есть угроза войны в Сирии. Нам не нужны новые угрозы. Американские налогоплательщики этого не хотят, а наши власти считают, что им это сойдёт с рук. «Мы знаем, что люди пока не хотят войны, но мы будем играть в игры, угрожать России, вводить санкции». Им невдомёк, что у нас в России инвестиции на 500 миллиардов долларов, а у России на Западе — на 450 миллиардов. И всё, что мы делаем, это создаём новые неприятности. Никакого смысла в этом нет. Так что с нашей стороны было бы очень разумно заниматься своими делами и предоставить другим решать их собственные проблемы.
Скажите честно, вы пристально следили за Украиной в 2014 году? Мы нет. Как и большинство людей. В результате наша страна, сама того не зная, оказалась втянута в один из ключевых конфликтов современности, и это нанесло нам очень большой вред.
Вопрос в том, как Рон Пол, бывший конгрессмен от Техаса, смог понять всё правильно. Откуда он знал? Почему он знал, что надо уделять внимание Украине, и не только Украине, но и валютной политике, состоянию нашей экономики, состоянию нашей страны, состоянию Запада? Как так вышло, что он понял это раньше нас, остальных?
Может быть, дело в том, что его принципы оставались неизменными последние лет 60? Итак, мы решили, что было бы хорошо немного побеседовать с ним самим, дать ему этот заслуженный момент триумфа, а заодно попытаться разобраться, как он разглядел то, чего больше никто не разглядел. Итак, для нас действительно большая честь приветствовать бывшего конгрессмена Рона Пола в нашей студии. Доктор Пол, большое спасибо!
РОН ПОЛ: Рад встрече, Такер.
Итак, я только что говорил за вас, но теперь спрошу напрямую: как вы в 2014 году разглядели то, чего не разглядели многие другие, в том числе я, — то, что украинские события очень важны и что для нас они могут очень плохо кончиться?
РОН ПОЛ: Иногда достаточно знать, кто руководители. Например, Виктория Нуланд…
Да!
РОН ПОЛ: Джеффри Пайетт… Задумываешься: «Чем занимаются эти люди?» Но они такой пример единства двух партий!
Да!
РОН ПОЛ: Они могут работать с обеими. Причём они — разжигатели войны самого худшего сорта. Но необязательно знать все подробности. Я всегда пытаюсь быть очень осторожным, особенно в вопросе экономики. «Мы имеем это, это и это, в следующем месяце произойдёт то и то». Австрийская школа экономики учит нас, что мы не знаем, когда именно что-то произойдёт, но мы можем это предвидеть. Знаете, точно так же можно предсказать и нашу внешнюю политику, если посмотреть, что было в прошлом, в начале прошлого века…
Да.
РОН ПОЛ: …знаете, с прогрессистским движением. Итак, подсказки есть. И я думаю, мне много лет помогало моё любопытство. Большинство людей любопытны, но многие не так уж любопытны…
Да.
РОН ПОЛ: Я хочу знать причины. Потому что до сих пор, глядя на последние события, я задаюсь вопросом: «Кому это выгодно? Кому выгодны эти бомбардировки?» Мне очень любопытно. При этом я не пытаюсь знать всё, конкретные сроки и подробности. Но меня всегда впечатляет, что люди пробуждаются.
Дата выхода в эфир 19 марта 2024 года.
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